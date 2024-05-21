أيسر تعلن Swift 14 مع Snapdragon X

أعلنت أيسر Swift 14 AI، وهو أول جهاز حاسوب محمول من الشركة مزود بمعالج Snapdragon X الذي يوفر عمر بطارية يدوم طوال اليوم، وأداءً تنافسيًا لوحدة المعالجة المركزية والرسومات، ووحدة المعالجة العصبونية المدمجة لمعالجة الذكاء الاصطناعي.

وتقول الشركة إن الحاسوب المحمول النحيف والخفيف الذي يعمل بنظام ويندوز 11 يتاح في العديد من التكوينات، ويشمل ذلك النماذج المزودة بمعالجات Snapdragon X Plus و Snapdragon X Elite.

ومن المقرر أن يصل Swift 14 AI في شهر يوليو بأسعار تبدأ من 1100 دولار.

ويتاح الجهاز بمعالج Snapdragon X Plus X1P-64-100 أو معالج Snapdragon X Elite X1E-78-100.

ويعد الفرق الوحيد بين المعالجين هو عدد النوى. وتدعم كلتا الرقاقتين سرعات وحدة المعالجة المركزية التي تصل إلى 3.4 جيجاهرتز، وكلاهما مزود بوحدات معالجة الرسومات Adreno، إلى جانب وحدة المعالجة العصبونية من كوالكوم.

ويتميز الحاسوب المحمول بشاشة من نوع IPS LCD تعمل باللمس بقياس قدره 14.5 بوصة ودقة قدرها 2560×1600 بكسل مع دعم معدلات تحديث تصل إلى 120 هرتزًا ومجموعة ألوان sRGB بمقدار 100 في المئة مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 1440 بكسلًا مع مصراع الخصوصية ودعم الميكروفون الثلاثي ودعم تعرف الوجوه في Windows Hello وأحدث تأثيرات Windows Studio.

ويأتي الحاسوب الدفتري بأبعاد قدرها 323 ملم × 226 ملم × 16 ملم، ويزن نحو 1.68 كغ، وزودته أيسر ببطارية بقوة قدرها 75 واطًا، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x-8533 بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع PCIe Gen 4 NVMe SSD.

ويوجد في الجوانب مجموعة من المنافذ التي تتضمن منفذي USB من النوع C مع دعم لوضع DisplayPort Alt وشحن USB، ومنفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ HDMI 1.4.

وتشتمل المزايا الفريدة الصغيرة الرموز الموجودة على لوحة التتبع وعلى غطاء الشاشة التي تضيء عندما يكون Copilot قيد الاستخدام.

ويدعم الجهاز معيار الشبكة اللاسلكية WiFi 7 والبلوتوث 5.4 ومكبرات صوت استريو مع صوت DTS X، ومفصلًا بزاوية قدرها 180 درجة يسمح لك بطي الشاشة.