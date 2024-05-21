أسوس تجلب شرائح Snapdragon X إلى Vivobook S 15

جلبت أسوس شرائح Snapdragon X Elite إلى Vivobook S 15، وهو أول جهاز حاسوب +Copilot للشركة، ويتميز بمزايا Windows AI وتطبيقات ذكاء اصطناعي حصرية من الشركة.

وصممت الشركة Vivobook S 15 لسهولة الحمل، إذ يأتي بسماكة قدرها 14.7 ملم مع هيكل معدني خفيف الوزن قدره 1.42 كغ.

ويتميز حاسوب أسوس المحمول بشاشة من نوع Lumina OLED بقياس قدره 15.6 بوصة وبدقة قدرها 2880×1620 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مما يوفر ألوانًا حية وواقعية، ونسبة شاشة إلى الجسم قدرها 89 في المئة، ووقت استجابة قدره 0.2 ميلي في الثانية.

وتغطي الشاشة 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 600.

وتوفر الشاشة مستويات منخفضة من الضوء الأزرق معتمدة من TÜV Rheinland و ASUS OLED Care لتقليل مخاطر الحروق والعناية بالعين.

ويتميز الجهاز بنظام صوتي معتمد من Harman Kardon بصوت Dolby Atmos مع بطارية بقوة قدرها 70 واطًا توفر ما يصل إلى 18 ساعة من الاستخدام، مع شحن سريع ودعم USB-C Easy Charge.

ويحتوي لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية RGB أحادية المنطقة قابلة للتخصيص، ومفتاح Copilot خاصًا للوصول السريع إلى مزايا Windows AI، ولوحة لمس كبيرة مع عناصر تحكم في الإيماءات.

وزودت أسوس الحاسوب بمعالج Snapdragon X Elite ووحدة المعالجة العصبونية من كوالكوم Hexagon لمعالجة الذكاء الاصطناعي.

ويدعم Vivobook S 15 ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع PCIe 4.0 SSD وما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X.

وتشتمل مزايا الذكاء الاصطناعي على Windows Studio Effects وكاميرا ASUS AiSense IR مع ميزة Adaptive Dimming و Adaptive Lock.

ويتميز أيضًا بأدوات الذكاء الاصطناعي الحصرية، مثل StoryCube لإدارة الملفات الرقمية، وتأثيرات Windows Studio لمكالمات فيديو فضلى.

كما يقدم أيضًا Live Captions للترجمات المصاحبة و Cocreator للأعمال الفنية.

ويتضمن الاتصال منافذ USB4 ومنافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A وHDMI 2.1 وقارئ بطاقة microSD ودعمًا لمعيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 7.

ويتوفر Vivobook S 15 المزود بمعالج Snapdragon X Elite بسعر يبدأ من 1300 دولار لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، و 1400 دولار لنسخة 32 جيجابايت + 1 تيرابايت.

ومن المفترض أن تطرح أسوس إصدارًا مدعومًا بمعالج Snapdragon X Plus في وقت لاحق من هذا العام.