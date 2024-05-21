آبل تصدر تحديث iOS 17.5.1 لإصلاح مشكلة ظهور الصور المحذوفة

أصدرت شركة آبل تحديث iOS 17.5.1 الجديد الذي تخصصه الشركة لإصلاح مشكلة غريبة، وهي ظهور الصور القديمة المحذوفة في تطبيق الصور في هواتف آيفون.

ويأتي التحديث الجديد بعد نحو أسبوع من إصدار آبل تحديث iOS 17.5، وظهور العديد من الشكاوى التي تفيد بأن ذلك التحديث أعاد صورًا قديمة في هواتف آيفون كانت قد حُذفت منذ سنوات.

وبالتوازي مع تحديث هواتف آيفون، أطلقت آبل أيضًا تحديث iPadOS 17.5.1 لأجهزة آيباد من أجل إصلاح المشكلة نفسها.

وأثارت تلك المشكلة دهشة الكثير من المستخدمين، كما أعرب بعض المستخدمين عن مخاوف تتعلق بخصوصية بياناتهم وكيفية تعامل آبل معها، إذ إن استعادة الصور المحذوفة منذ وقت طويل خيار ليس متاحًا في أنظمة التشغيل الخاصة بآبل.

وفي الملاحظات المرفقة بالتحديث، ذكرت آبل أن المشكلة نتجت عن فساد في قاعدة البيانات في مكتبة الصور، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى إضافية.

ويُنصح المستخدمون المتأثرون بتنزيل تحديث iOS 17.5.1 في أقرب وقت ممكن عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على “عام” ثم اختيار “تحديث البرنامج”، لتنزيل التحديث وتثبيته، علمًا بأن التحديث صغير الحجم.

وكانت آبل قد أطلقت تحديث iOS 17.5 لهواتف آيفون لإضافة عدة تغييرات جديدة مثل وضع عدم الاتصال في تطبيق الأخبار +Apple News، ولعبة Quartiles داخل التطبيق نفسه، بالإضافة إلى ميزة أمنية لإشعار المستخدمين عند اكتشاف جهاز تتبع مجهول يتحرك معهم، وإصلاحات أمنية مهمة لبعض الثغرات.