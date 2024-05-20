HMD تطلق هاتفًا جديدًا لجذب الشركات

تواصل HMD توسيع محفظتها من خلال تقديم نماذج جديدة، إذ طرحت Pulse+ Business Edition مع التركيز على الاستخدام المؤسسي والأمان وقابلية الإصلاح.

ولا يوجد العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تستهدف مجال الأعمال، ويبرز Pulse+ Business Edition هنا بصفته عرضًا خاصًا مصممًا خصوصًا للمحترفين.

ويأتي الهاتف مزودًا بعدد من المزايا التي تركز على الأعمال، مثل تأمين الشبكة، وخيار تعطيل تحديد الهوية البيومترية أثناء الإعداد.

كما أنه يوفر البرامج الثابتة الجديدة عبر الهواء من HMD، وهي خدمة تتيح لمستخدمي الأعمال إدارة التطبيقات المثبتة عبر أجهزة متعددة في وقت واحد وتحديثها.

ويشير تركيز HMD الإستراتيجي على المزايا التي تركز على الأعمال إلى تحول محتمل في اتجاهات الصناعة نحو تلبية احتياجات المستخدمين المتخصصة في مكان العمل الرقمي.

وتعد HMD بضمان لمدة قدرها 3 سنوات مع 5 سنوات من التحديثات الأمنية لإصدار Pulse+ Business Edition.

ويدعم الهاتف التوافق المؤسسي مع مزايا الأمان، مثل إيقاف التشغيل باستخدام رمز التعريف الشخصي فقط.

ومن خلال هذا الهاتف، تركز HMD أيضًا على حلول الإصلاح السهلة، إذ يمكن للمستخدمين إصلاح الهواتف بقطع الغيار المتوفرة بفضل الشراكة بين HMD Repair Hub و iFixit.

وتقدم HMD خدمات DHL Express للعناية؛ للمشكلات المعقدة التي لا يمكن إصلاحها بمجرد استبدال جزء ما.

ويأتي الهاتف بوزن قدره 187 جرامًا ويبلغ سمكه 8.45 ملم، وهو مزود بمجموعة الشرائح Unisoc T606 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة MicroSD.

ويوجد في الجهة الأمامية شاشة من نوع IPS بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9 ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 600 شمعة في المتر المربع، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف في الجهة الخلفية بكاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع عدسة ثانوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا مزايا +Super Night و Tripod Mode و FlashShot و AI HDR وتحسين لون البشرة.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية قابلة للاستبدال بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط.

كما تدعم البطارية الميزة المسماة QuickFix التي تتيح للمستخدمين استبدال البطاريات في المنزل بسهولة باستخدام قطع الغيار.

ويدعم الهاتف NFC إلى جانب الشبكة اللاسلكية والبلوتوث 5.0، ويتضمن منفذ USB من النوع C 2.0 للشحن ووظيفة OTG.

ويتوفر الهاتف للشراء في أوروبا بسعر قدره 199 يورو.