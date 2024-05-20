هاتف سوني Xperia 1 VI الجديد.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة سوني قبل عدة أيام هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 VI الذي سيصل إلى الأسواق في شهر يونيو. ويأتي هذا الهاتف مع بعض التحسينات مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يحتوي على بطارية كبيرة وتدعم الشحن السلكي السريع، وتمتاز بالعمر الطويل؛ إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة يومين. وقد حصل هذا الهاتف أيضًا على ترقية في نظام التصوير وحسّنت سوني قدرته على التكبير البصري، كما حصل على ترقية في نوع المعالج، فهو يعمل بأحدث المعالجات من كوالكوم.

وفيما يلي سنذكر جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف سوني Xperia 1 VI الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف سوني Xperia 1 VI بتصميم يشبه تصميم الطراز السابق، وتبلغ أبعاد هذا الهاتف 162 × 74 × 8.2 ملم، ويبلغ وزنه 192 جرامًا، ويضم شاشة بمقاس قدره 6.5 بوصات، وتأتي من نوع (LTPO OLED).

تدعم شاشة هذا الهاتف معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus 2)، وهي مدعومة بتقنيات من شركة BRAVIA التابعة لسوني، وتوفر رؤية واضحة تحت أشعة الشمس المباشرة.

يدعم هاتف Xperia 1 VI مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP68، ويتوفر بأربعة ألوان هي: الأسود، والفضي، والأخضر (Khaki green)، والأحمر (Scar red).

الكاميرا:

يضم هاتف سوني الجديد Xperia 1 VI نظام تصوير متطورًا يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وقد طوّرت سوني كاميرا التكبير في الهاتف مقارنةً بالإصدار السابق؛ إذ يبلغ البُعد البؤري في عدسة التكبير 170 ملم، مما يمنح الكاميرا قوة تكبير بصرية تبلغ 7 أضعاف تقريبًا، وبذلك يُعدّ هاتف ‏Xperia 1 VI أقوى هاتف من ناحية القدرة على تكبير الصور بصريًا.

تأتي عدسات الكاميرا الخلفية والأمامية في هذا الهاتف بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة وتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9.

واسعة وتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9. العدسة الثانية: مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.3.

مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.3. العدسة الثالثة: فائقة الاتساع، وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

فائقة الاتساع، وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. الكاميرا الأمامية: واسعة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف سوني Xperia 1 VI بأحدث المعالجات من كوالكوم وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750)، ويعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 14، وتَعِد شركة سوني بثلاث سنوات من التحديثات الأساسية لنظام التشغيل، وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر هاتف سوني الجديد بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 256 أو 512 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSDXC).

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف سوني Xperia 1 VI الجديد على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي، ويمكن لبطارية هذا الهاتف أن تستمر بالعمل حتى يومين وفقًا لشركة سوني.

السعر:

هاتف سوني Xperia 1 VI مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 1299 يورو، وسيُطلق في الأسواق في شهر يونيو القادم.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سوني Xperia 1 VI:

Sony Xperia 1 VI المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والفضي، والأخضر، والأحمر. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 192 جرامًا. السعر يبدأ من 1299 يورو .