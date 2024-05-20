نظام أندرويد 15 يمكنه إطالة عمر البطارية

أفادت شركة جوجل بوجود ميزة جديدة في نظام أندرويد 15 الجديد يمكنها زيادة عمر البطارية في الأجهزة التي سيصل إليها.

وتناول نائب رئيس الهندسة لمنصة أندرويد، ديف بورك، ورئيس منظومة أندرويد، سميت سامات، بعض التفاصيل الدقيقة في نظام أندرويد 15 في بودكاست خاص تابع لموقع “أندرويد أوثوريتي” التقني.

ووفقًا لبورك، فإن بعض التعديلات المضمنة في أندرويد 15 ستُمكّن الأجهزة من التبديل إلى وضع الطاقة المنخفض بسرعة أكبر تصل إلى 50% مقارنة بالأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 14، مما يؤدي إلى توفير كبير في عمر البطارية.

وأشار بورك إلى فاعلية وضع توفير الطاقة الجديد في أندرويد 15 مؤكدًا أن بعض الأجهزة التي اختبرتها جوجل شهدت زيادة تصل إلى ثلاث ساعات إضافية في عمر البطارية قبل الحاجة إلى إعادة شحنها مرة أخرى.

ومع ذلك، ليس من المؤكد حصول أجهزة مثل جوجل بكسل 8 أو سامسونج جالاكسي S24 على الزيادة نفسها في عمر البطارية مباشرة مع وصول نظام أندرويد 15 إليها، لكن تلك الميزة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على أن التحديث الجديد سيُحسن استهلاك الطاقة على نحو كبير.

ومن المنتظر أن يظل نظام أندرويد 15 في المرحلة التجريبية حتى مطلع الربع الرابع من العام الجاري، إذ سيبدأ إطلاقه للأجهزة بالتزامن مع إطلاق هواتف بكسل 9 القادمة.

وبالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي، أعلنت جوجل العديد من المزايا الأمنية في النظام، ومنها ميزة “المساحة الخاصة” التي تتيح للمستخدمين حفظ التطبيقات التي تحتوي على بيانات حساسة فيها، ومنع الوصول إليها إلا بعد التحقق من الهوية بالمصادقة البيومترية، ومزايا أخرى للحماية من التهديدات الأمنية وعمليات الاحتيال.

ومن جهة أخرى، أفادت تقارير سابقة بأن سامسونج تعمل بنفسها على إطالة عمر البطارية اعتمادًا على آليات الذكاء الاصطناعي دون التأثير في الأداء، وذلك بنسبة قد تصل إلى 10% في هواتفها القادمة.