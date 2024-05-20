 مزايا يتفوق بها روبوت ChatGPT على روبوت Gemini 

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي وخاصة روبوتات الدردشة مثل: روبوت ChatGPT وروبوت Gemini شائعة بنحو كبير، وقد أصبحت هذه الأدوات ضرورية في حياتنا اليومية، فهي تساعدنا في أداء مهام مختلفة مثل: الحصول على أفكار جديدة، والتخطيط للرحلات، وتعرّف وصفات الطعام الجديدة، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والمساعدة في البرمجة وحل المسائل الحسابية وغير ذلك الكثير.

يُعدّ كل من Google Gemini و ChatGPT من أبرز روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي وأكثرها انتشارًا، وتركز شركتا جوجل و OpenAI في تحسين هذه الروبوتات باستمرار، فقد أعلنت شركة جوجل في مؤتمر Google I/O 2024 عدّة مزايا جديدة لروبوت Gemini، وأطلقت شركة OpenAI الأسبوع الماضي نموذج الذكاء الاصطناعي (GPT-4o) الجديد، وهو إصدار مطور من نموذجها اللغوي الشهير (GPT-4)، وأتاحته لجميع المستخدمين.

ومع أن كلا الروبوتين يتمتعان بمزايا قوية، يتفوق روبوت ChatGPT على روبوت Google Gemini ببعض المزايا، وسنذكر منها ما يلي:

1- يسمح بتحرير المطالبات القديمة:

لا يسمح روبوت Google Gemini للمستخدمين بتحرير المطالبات القديمة؛ إذ يمكنك فقط تعديل أحدث مطالبة أرسلتها، ولا توجد طريقة لتعديل مطالبة قديمة للحصول على استجابة جديدة منها.

أما روبوت ChatGPT فيسمح لك بالعودة حتى إلى المطالبات القديمة، وتحريرها، وإعادة بدء المحادثة من هناك. كما يوضح لك عدد المرات التي غيّرت فيها مطالبة معينة.

ومع إضافة النموذج اللغوي GPT-4o، يمنحك روبوت ChatGPT أيضًا المرونة لاستخدام جميع النماذج المتاحة، وهي: GPT-3.5 و GPT-4 و GPT-4o عند كتابة مطالبة معينة أو تحرير مطالبة سابقة.

2- يمكنه إنشاء صور أفضل وأكثر تنوعًا من روبوت Gemini:

من المؤكد أن روبوت ChatGPT لديه قدرات أفضل بكثير لإنشاء الصور مقارنة بروبوت Google Gemini؛ لأن أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي الشائعة DALL-E طورتها شركة OpenAI، ويمكنك الوصول إليها من خلال ChatGPT. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المجالات التي لا يعمل فيها Google Gemini بنحو جيد عندما يتعلق الأمر بإنشاء الصور.

على سبيل المثال: إذا طلبت من Google Gemini إنشاء صورة لرجل يحمل قطة، سيقول إنه لا يستطيع إنشاء صور لأشخاص. ومع أنه من المتوقع إضافة هذه المزية مع إصدار تحديث Gemini 1.5 في الأسابيع المقبلة، فإن روبوت ChatGPT لديه هذه المزية منذ مدة طويلة.

3- يتكامل مع الإضافات المطورة من جهات خارجية:

كان روبوت ChatGPT يدعم الإضافات التابعة لجهات خارجية وتسمى ChatGPT Plugins، لكن الشركة أنشأت بعد ذلك متجر GPT شاملًا يتضمن روبوتات GPT مصممة خصوصًا للمساعدة في مجالات محددة. على سبيل المثال: يتوفر روبوت GPT مصمم بواسطة Canva يتيح لك إنشاء الصور باستخدام النص فقط. ويتوفر روبوت GPT خاصة للكتابة وآخر للبحث وبعضها للبرمجة وغير ذلك.

من ناحية أخرى، لا يوجد متجر مماثل لروبوت Google Gemini، ومع أن الشركة أعلنت مزية (Gems) في مؤتمر Google I/O 2024 لإنشاء إصدارات مخصصة من Gemini، فإن (Gems) هي نماذج مصممة لمهام محددة، على سبيل المثال: يمكنك إنشاء واحد للكتابة، وآخر للتدريب الرياضي وغير ذلك، ولا يوجد دعم لخدمات الطرف الثالث في الوقت الحالي.

4- يدعم مزية التعليمات المخصصة ومزية الذاكرة:

من أفضل مزايا ChatGPT أنه يمكنك ضبط السياق قبل البدء بالمحادثة. فباستخدام مزية التعليمات المخصصة (custom instructions)، يمكنك إخبار ChatGPT بكل ما يجب أن يعرفه عنك. على سبيل المثال: إذا كنت كاتبًا في مجال معين، فيمكنك تقديم هذه المعلومات، وسيعتمد ChatGPT في ذلك عند الإجابة عن أسئلتك. يمكنك أيضًا تحديد الطريقة التي تفضلها للرد، مثل: طلب إجابات موجزة بدلًا من النصوص الطويلة.

بالإضافة إلى ذلك، مع التحديث الأخير للروبوت، قدمت OpenAI مزية الذاكرة (memory) الجديدة في ChatGPT التي تجعله قادرًا على تذكر التفاصيل التي تضيفها. على سبيل المثال: إذا ذكرت أنك نباتي في واحدة من المحادثات، فسيأخذ ذلك في الحسبان عند تقديم توصيات بالطعام في المستقبل، وهذه المزايا غير متوفرة في روبوت Gemini.

5- يسمح بالتحكم في بيانات المستخدم بنحو أفضل من Gemini:

من المعروف أن شركات الذكاء الاصطناعي تستخدم بيانات المستخدم لتدريب نماذجها اللغوية وتحسينها. ومن المهم أن تتذكر عدم مشاركة أي بيانات خاصة مع أي روبوت ذكاء اصطناعي.

ومع ذلك، تمنحك شركة OpenAI القدرة على التحكم في هذه العملية، فإذا كنت لا تريد أن تستخدم الشركة بياناتك للتدريب، يمكنك تعطيل خاصية استخدام البيانات للتدريب، ويمكنك أيضًا البدء بمحادثات مؤقتة مع ChatGPT دون تخزين البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، إذا حذفت حسابك من ChatGPT، فإن OpenAI ستحذف بياناتك في غضون 30 يومًا، باستثناء بعض المحادثات المُحتفظ بها لأغراض التدريب. ولكن بنحو عام، تمنحك OpenAI خيارات متعددة للتحكم في بياناتك.

يوفر روبوت Google Gemini أيضًا أدوات لحذف محادثاتك مباشرة من تطبيق الويب. ويمكنك أيضًا إعداد عمليات حذف تلقائية. ومع ذلك، لا يمكنك البدء بمحادثة مؤقتة مع Google Gemini أو مطالبته بالتوقف عن استخدام محادثاتك للتدريب.

6- يدعم جميع الأنظمة الأساسية:

يتوفر تطبيق ChatGPT لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، ومع إطلاق GPT-4o، وسعت OpenAI دعم التطبيق ليشمل نظام macOS وأعلنت أنه قادم إلى ويندوز قريبًا؛ مما يعني أن التطبيق سيصبح متاحًا عبر جميع الأنظمة الأساسية. وأما روبوت Gemini فيتوفر منه إصدار خاص لهواتف أندرويد ولا توجد إصدارات خاصة لأنظمة التشغيل iOS أو macOS أو ويندوز.