مايكروسوفت تعتزم الكشف عن أجهزة ذكاء اصطناعي

تخطط مايكروسوفت لإعلان العديد من الأجهزة والبرامج المتعلقة بأجهزة المستهلك في حدث يقام في مقرها في ريدموند بواشنطن.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة المصنعة لنظام التشغيل ويندوز عن إصدار جديد من جهاز Surface Pro اللوحي و Surface Laptop الذي يتميز بشرائح كوالكوم المستندة إلى معمارية Arm.

ويأتي حدث المنتجات بعنوان: “رؤية مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة والبرامج”، وهو مفتوح للصحفيين ومحللي الصناعة الذين يحضرون شخصيًا، ولن يبث مباشرةً، إذ إنه يعقد قبل يوم واحد من بدء مؤتمر المطورين السنوي.

وبعد أن سيطرت معالجات إنتل على سوق أجهزة الحواسيب لعقود من الزمن، حاولت كوالكوم وغيرها من الشركات المصنعة لمكونات Arm ذات الطاقة المنخفضة أن تنافس في سوق أجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

وتتضمن شرائح كوالكوم المسماة Snapdragon X Elite ما يسمى بوحدة المعالجة العصبونية المصممة لتسريع التطبيقات التي تركز على الذكاء الاصطناعي، مثل Copilot من مايكروسوفت.

وتهدف مايكروسوفت إلى توسيع مزاياها المبكرة في السباق لإنتاج أدوات الذكاء الاصطناعي التي يرغب المستهلكون في دفع ثمنها.

وقد أتاحت لها شراكتها مع OpenAI المصنعة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT أن تتقدم على جوجل في الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى للسيطرة على هذا المجال الناشئ.

وفي الأسبوع الماضي، عرضت OpenAI وجوجل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتنافسة التي يمكنها الاستجابة عبر الصوت في الوقت الفعلي ويمكن مقاطعتها، وكلاهما من السمات المميزة للمحادثات الصوتية الواقعية التي وجدها المساعدون الصوتيون الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي صعبة.

وأعلنت جوجل أيضًا أنها تعتزم طرح العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر محركها للبحث.

وتعرضت صناعة أجهزة الحواسيب لضغوط إضافية من آبل بعد أن أطلقت شرائحها الخاصة المعتمدة على تصميمات من Arm وتخلصت من معالجات إنتل.

ومنحت المعالجات التي صممتها آبل لأجهزة حواسيب ماك عمرًا فائقًا للبطارية وأداءً أسرع من شرائح المنافسين التي تستخدم طاقة إضافية.

واستفادت مايكروسوفت من كوالكوم لقيادة الجهود المبذولة لنقل نظام التشغيل ويندوز إلى تصميمات شرائح Arm في عام 2016.