فيفو تكشف عن هاتفها الجديد iQOO Neo 9S Pro

أعلنت فيفو هاتفها الجديد iQOO Neo 9S Pro، ويأتي ذلك بعد أن كشفت الشركة في نهاية العام الماضي عن iQOO Neo 9 و iQOO Neo 9 Pro.

وزودت الشركة هاتف iQOO Neo 9 Pro بمجموعة الشرائح Dimensity 9300 من ميدياتيك، ويأتي بسعر قدره 415 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

وفي وقت سابق من هذا العام قدمت ميدياتيك إصدارًا إضافيًا من مجموعة الشرائح Dimensity 9300، وتحصل بعض الهواتف على مجموعة الشرائح الجديدة ومنها iQOO Neo 9S Pro الجديد.

ودخلت فيفو شراكة مع NBA لهذا الإطلاق، إذ يمكن للمشترين الفوز بتذاكر لنهائيات NBA.

وبغض النظر عن الترقية إلى مجموعة الشرائح +Dimensity 9300، لا يزال هاتف iQOO Neo 9S Pro الجديد يستخدم شريحة Q1 التي طورتها iQOO داخليًا لتحسين تجربة الألعاب من خلال توفير معدل إطارات مستقر.

كما أن وحدة معالجة الرسوميات الخاصة بمجموعة الشرائح +Dimensity 9300 هي نفسها الموجودة في Dimensity 9300، في حين حصلت وحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة العصبونية على تعزيز.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة قدرها 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

وزودت فيفو الهاتف بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 1260×2800 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9.

وتستخدم الشاشة تعتيم PWM العالي التردد البالغ قدره 2160 هرتزًا. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر IMX920 من سوني، مع عدسة واسعة للغاية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وكما هو الحال في النسخة الأصلية، فإن الهاتف يستمد الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5160 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 120 واطًا، مع أنها لا تدعم الشحن اللاسلكي.

يستعير النموذج الجديد iQOO Neo 9S Pro شيئًا آخر من النموذج الأصلي iQOO Neo 9 Pro، وهو السعر، إذ يبدأ سعر النسخة الأساسية من iQOO Neo 9S Pro من 415 دولارًا.