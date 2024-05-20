فيفو تطلق هواتف Y200 و Y200T و Y200 GT

أطلقت فيفو هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Y200، وهي Y200 GT و Y200 و Y200 T.

وزودت الشركة هاتف Y200 GT بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1260 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9، إلى جانب دعم +HDR10 و Dolby Vision.

ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح Snapdragon 7 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 720.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة قدرها إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر LYT-600 من سوني بقياس قدره 1/1.95 بوصة وفتحة عدسة قدرها f/1.79 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، مع عدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل من مستشعر S5K3P9 من سامسونج مع فتحة عدسة قدرها f/2.45.

وزودت فيفو الجهاز بواجهة المستخدم Origin OS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 مع مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومستشعر الأشعة تحت الحمراء ومعيار IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واط.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 220 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 235 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 275 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 315 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

وطرحت فيفو هاتف Y200 بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح Snapdragon 6 Gen 1 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 710.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة قدرها إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر LYT-600 من سوني بقياس قدره 1/1.95 بوصة وفتحة عدسة قدرها f/1.79، مع عدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.05.

وزودت فيفو الجهاز بواجهة المستخدم Origin OS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 مع مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومعيار IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واط.

ويأتي الجهاز بسعر قدره 220 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 235 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 275 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 315 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

كما أطلقت فيفو هاتف Y200 T المزود بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2408×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح Snapdragon 6 Gen 1 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 710.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة قدرها إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/1.8، مع عدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.05.

وزودت فيفو الجهاز بواجهة المستخدم Origin OS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 مع مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 44 واط.

ويأتي هاتف فيفو الجديد بسعر قدره 165 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 180 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 210 دولارات لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 235 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.