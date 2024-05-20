شاومي تطرح جهازها اللوحي Redmi Pad Pro

طرحت شاومي جهازها اللوحي Redmi Pad Pro في السوق الأوروبية بعد أن كشفت الشركة النقاب عنه في الشهر الماضي في الصين.

وكان من المتوقع إطلاق الجهاز عالميًا باسم POCO Pad، مع أن الشركة فاجأت الجميع بإطلاق الجهاز تحت علامتها التجارية Redmi.

وأعلنت شاومي الجهاز اللوحي عبر مواقع الويب الخاصة بالعلامة التجارية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويتوفر في الوقت الحالي للحجز والشراء مع عروض الحجز المبكر.

ويوفر Redmi Pad Pro شاشة من نوع LCD بقياس قدره 12.1 بوصة وبدقة قدرها 2560×1600 بكسل بكثافة قدرها 249 بكسلًا في البوصة.

وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم مقدار 83.6 في المئة وتأتي مع معدل تحديث متكيف قدره 120 هرتزًا.

وتوفر الشاشة نسبة تباين قدرها 1500:1 وتقدم نحو 68.7 مليار لون مع ذروة سطوع قدرها 600 شمعة في المتر المربع، كما أنها توفر تعتيم DC ودعم Dolby Vision، وهي محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويحتوي الجهاز اللوحي معالج Snapdragon 7s Gen 2 المقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها إما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة MicroSD.

ويستمد جهاز شاومي اللوحي الطاقة من بطارية بسعة قدرها 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واط،

وتعد سعة البطارية بمنزلة واحدة من عوامل الجذب الرئيسية للجهاز اللوحي. ويحتوي الجهاز مكبر صوت رباعي مع Dolby Atmos وميكروفونات مزدوجة.

ويستخدم الجهاز واجهة المستخدم HyperOS المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 14.

ويتميز كل من الجانبين الأمامي والخلفي للجهاز اللوحي بكاميرا بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويوفر جهاز شاومي دعمًا لمعيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 والبلوتوث 5.2، وهو يدعم برامج الترميز AAC و SBC و aptX و aptX-HD و aptX-adaptive.

ويعد Redmi Pad Pro أول جهاز لوحي من Redmi يركز على الإنتاجية، لذا فإنه يتوافق مع مجموعة من الملحقات، ويشمل ذلك القلم الذكي ولوحة المفاتيح.

ويدعم القلم الذكي مقدار 4096 مستوى من حساسية الضغط ويتميز بزمن وصول منخفض للغاية للحصول على تجربة كتابة سلسة.

ويحتوي القلم الذكي زرين يمكن استخدامهما لالتقاط لقطات الشاشة والتمرير عبر المستندات وتغيير أنواع الفرشاة.

ويأتي الجهاز في أوروبا بسعر قدره 299 يورو لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 349 يورو لنسخة 8 جيجا بايت + 256 جيجابايت.

في حين يباع الجهاز في المملكة المتحدة بسعر قدره 269 جنيهًا إسترلينيًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 349 جنيهًا إسترلينيًا لنسخة 8 جيجا بايت + 256 جيجابايت.

ويتوفر الجهاز اللوحي في المملكة المتحدة حاليًا بحسم قدره 20 جنيهًا إسترلينيًا بصفته عرضًا مبكرًا، في حين يمكن لعملاء الاتحاد الأوروبي أيضًا الحصول على مجموعة من الامتيازات والهدايا المجانية عن طريق طلب الجهاز اللوحي في الفترة الممتدة بين 21 مايو و 4 يونيو.