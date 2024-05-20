جوجل تشجع المطورين على بناء تطبيقات أندرويد للشاشات الكبيرة

كشفت شركة جوجل عن تحسينات جديدة في نظام أندرويد 15 تتيح للمطورين إنشاء تطبيقات وألعاب تتكيف بسهولة مع الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة التي تعمل بنظام كروم أو إس.

ويأتي هذا الإعلان استمرارًا لجهود الشركة منذ إطلاق أندرويد 12L في عام 2021، إذ شجعت المطورين على التركيز على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، ومع ذلك، كان التقدم بطيئًا نسبيًا.

وأظهرت جوجل للمطورين عبر عرض أخير كيفية إنشاء تطبيقات تتكيف مع مختلف أحجام الشاشات باستخدام تخطيطات ديناميكية تتغير مع حالة الجهاز، وسواءً كان الهاتف مطويًا أو مفتوحًا.

ويمكن للمطورين الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات الجديدة التي تطلق عليها الشركة اسم “Compose” لإنشاء هذه التطبيقات التكيفية، مما يسهل توسيع واجهات المستخدم لتناسب الأجهزة المتنوعة مثل الهواتف القابلة للطي وحواسيب كروم أو إس.

وقدمت جوجل خاصية “توسيع الأجزاء” التي تمكن التطبيقات من عرض تفاصيل إضافية عند الحاجة. وعلى سبيل المثال، يمكن لتطبيق التقويم من جوجل توسيع الشاشة لعرض المزيد من التفاصيل، مما يعزز تجربة المستخدم.

وإضافة إلى ذلك، تشجع جوجل المطورين على دعم اختصارات لوحة المفاتيح والفأرة والقلم لتحسين تجربة استخدام التطبيقات على الأجهزة اللوحية المزودة بلوحات مفاتيح. ويمكن للمطورين تسهيل اكتشاف هذه الاختصارات عن طريق إضافتها إلى وظيفة “مساعد لوحة المفاتيح” في النظام.

ومن جهة أخرى، يدعم نظام أندرويد الآن تحسينات في الكتابة بالقلم، مما يقلل زمن التأخير ويتيح للمستخدمين الكتابة والرسم بدقة أكبر.

ونصحت جوجل مطوري الألعاب باستخدام مكتبة تُسمى “Jetpack Window Manager” لدعم التخطيطات الديناميكية في الهواتف القابلة للطي ودعم مجموعة ألوان أوسع للمحتوى المرئي بتقنية HDR وتقديم سطوع أعلى وخيارات رسومية قابلة للتعديل لتحسين أداء الألعاب.

وبفضل هذه التحسينات، من المتوقع أن يشهد المستخدمون تجربة محسنة على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، مما يعزز كفاءة التطبيقات والألعاب على هذه الأجهزة.