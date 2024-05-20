جوجل تستثمر مليار يورو لدفع نمو الذكاء الاصطناعي

تخطط جوجل لإنفاق مليار يورو لبناء مركز بياناتها الرئيسي في فنلندا من أجل دفع نمو أعمال الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وقالت الشركة إن التوسع يزيد عدد الموظفين بمقدار الربع إلى 500 شخص هذا العام والعام المقبل.

ورفضت جوجل الكشف عن تأثير الاستثمار في سعة البيانات في الموقع.

وأنشأت الشركات في السنوات الأخيرة العديد من مراكز البيانات في بلدان الشمال الأوروبي بسبب المناخ البارد في المنطقة، والإعفاءات الضريبية، وتوافر الطاقة المتجددة بكثرة.

وتقع المنشأة الجديدة في هامينا، على الساحل الجنوبي للبلاد. وتوفر المنطقة إمدادات جيدة من الطاقة المتجددة.

ويعد هذا الأمر حيويًا لتحقيق هدف جوجل في تشغيل كل مكتب ومركز بيانات بالطاقة الخضراء بحلول نهاية هذا العقد.

كما تقود جوجل أيضًا مشروعًا مع المرافق المحلية لإعادة توجيه الحرارة المنبعثة من مركز البيانات الفنلندي إلى شبكة التدفئة بالمنطقة التي تغطي المنازل المحلية والمدارس ومباني الخدمات العامة.

وقد تزايدت انتقادات جارتي فنلندا الشماليتين السويد والنرويج في الآونة الأخيرة لاستضافتهما، إذ يرى بعض خبراء الصناعة أن دول الشمال يجب أن تستخدم طاقتها المتجددة لمنتجات، مثل الفولاذ الأخضر.

وأظهرت إحصاءات الصناعة أن قدرة طاقة الرياح في فنلندا زادت بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك بمقدار 75 في المئة في عام 2022 وحده، لدرجة أن الأسعار انخفضت إلى السلبية في الأيام العاصفة.

ويعتقد المحللون أن استهلاك الطاقة في مراكز البيانات من المتوقع أن يرتفع بسبب النمو السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

واستشهدت جوجل بهذا الأمر بصفته أحد الأسباب وراء قرارها الاستثماري، إلى جانب مركز بيانات هامينا التابع لها في فنلندا العامل بطاقة خالية من الكربون بمقدار 97 في المئة.

وأوضح بن تاونسند، الرئيس العالمي لإستراتيجية البنية التحتية والاستدامة في جوجل، أن هذه الخطة تساعد في توجيه الاستثمارات المستقبلية.

وقال: “قد تبدأ بتوجيه فرص اختيار المواقع الجديدة إلى المواقع التي يمكن فيها تنفيذ استعادة الحرارة المهدرة وتدفئة المناطق بسهولة”.

ويوفر المشروع التجريبي الحرارة المستردة مجانًا لشركة Haminan Energia Oy.

يشار إلى أن جوجل ليست أول شركة تكنولوجيا في منطقة الشمال تقدم خدماتها الحرارية لشركات الطاقة المحلية.

وانضمت مايكروسوفت إلى شركة المرافق الفنلندية Fortum Oyj في عام 2022 لجمع مصدر الطاقة وتوزيعه على الشبكة المحلية. وتستخدم ستوكهولم أيضًا الحرارة الصادرة عن مراكز البيانات للغرض نفسه.

وبالإضافة إلى استثماراتها الفنلندية، أعلنت شركة البحث في الشهر الماضي أنها تبني مراكز بيانات جديدة في هولندا وبلجيكا.