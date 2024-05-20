التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي.. منصة إبداعية لاستشراف مستقبل واعد

انطلقت منافسات (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) اليوم في دبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة نخبة من المبرمجين الموهوبين من 4 قارات.

ويشهد التحدي منافسات قوية بين المشاركين على الفوز بلقب (أفضل مهندس للأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي)، والفوز بجوائز التحدي التي تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من التحدي الأكبر في مجال هندسة الأوامر البرمجية، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، منافسات ممتعة في (منطقة 2071) بأبراج الإمارات بدبي بين المشاركين لابتكار وهندسة الأوامر البرمجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن 3 فئات رئيسية، وهي: البرمجة، والفن، والأدب.

ويمثل المشاركون في المنافسات النهائية 13 دولة هي: مصر ولبنان والأردن وسورية والمغرب والهند وسنغافورة وجمهورية الدومينيكان والنمسا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت منافسات اليوم الأول مشاركة مميزة من رزفان سلام وزوجته روشنا بيفي من الهند، حيث تنافسا على “لقب الأفضل في فئة الفن، إضافة إلى مشاركة إيمان وجدي وحسن إبراهيم من مصر، وسبق لهما المشاركة في برنامج (مليون مبرمج عربي)، في حين كانت المتسابقة زارا حسنين البالغة من العمر 13 عامًا من المملكة المتحدة أصغر مشاركة في التحدي.

وقد أكد بعض المشاركين في (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) في تصريحات لوكالة أنباء الإماراتية (وام) أن التحدي يجسد أهمية تبني التفكير الإبداعي القائم على استشراف المستقبل، والاستعداد لتبني التقنيات الجديدة وتوظيفها لمواجهة التحديات وصنع الفرص والدمج بين التكنولوجيا والإبداع.

ورش لعرض استخدامات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي:

إلى جانب فعاليات المسابقة، تخلل الحدث مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي نُظمت للتعريف بأهمية وآفاق واستخدامات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع كبرى الشركات التقنية العالمية، ومنها: جوجل ومايكروسوفت و IBM.

وعرضت ورشة العمل، التي نظمتها مايكروسوفت، مقدمة عن هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي مع برنامج (Azure OpenAI) للذكاء الاصطناعي المفتوح وتطبيقاته الممكنة، مع التعريف بأساسياته وتقنياته الفعالة والمتقدمة، رافقها عرض عملي لإدماج تلك التقنيات على أرض الواقع في شتى المجالات الحيوية.

كما عرضت جوجل أبرز حلولها المبتكرة في عالم الذكاء الاصطناعي – مثل Gemini – التي تتكامل مع أكثر من 130 نموذجًا مفتوح المصدر لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعددة الوسائط في جوجل كلاود.

وبدورها شاركت شركة IBM بتنظيم عرض تفاعلي لزوار الحدث لتعريفهم بتجربة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة، وتسليط الضوء على أهم الأدوات التي يمكن لعلماء البيانات ومطوري التطبيقات الاستفادة منها لمواكبة انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية على مستوى العالم.

كما نظمت (غرفة دبي للاقتصاد الرقمي) خلال فعاليات التحدي، ورشة تدريبية حول مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أنشطة (أكاديمية تدريب الإماراتيين)، التي تعمل تحت مظلة مبادرة (طبّق في دبي)، وتستهدف تدريب المواطنين على أساسيات البرمجة.

ويهدف (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) إلى بناء مجتمع عالمي مشترك يتبادل المعارف والخبرات والابتكارات في مجال هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي، وتوفير فضاء مفتوح لإبداعات المواهب المحلية والعالمية، وتقديم مساحة لتعزيز جهود التعاون العالمي والابتكار في مجال هندسة الأوامر، وفتح آفاق جديدة لإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.