أفضل الأجهزة المنزلية الذكية في عام 2024

تُسهّل الأجهزة المنزلية الذكية أداء العديد من المهام المنزلية، وتعمل العديد من هذه الأجهزة معًا لجعل منزلك أكثر راحة وأمانًا ويمكن التحكم فيه بسهولة.

تزداد العلامات التجارية المصنعة للأجهزة المنزلية الذكية باستمرار. ويتيح بروتوكول المنزل الذكي العالمي Matter لهذه الأجهزة العمل معًا بغض النظر عن الشركة المصنعة. ومع ذلك، ليست جميع الأجهزة المنزلية الذكية موثوقة. لذلك قبل البدء باستخدامها يجب البحث جيدًا عن مزاياها.

ولمساعدتك في اختيار الأجهزة المناسبة، سنذكر فيما يلي 5 من أفضل الأجهزة المنزلية الذكية:

1- مكبر الصوت الذكي Amazon Echo Dot (الجيل الخامس):

يُعد Echo Dot (الجيل الخامس) من أفضل مكبرات الصوت من ناحية المزايا والسعر، إذ يوفر صوتًا واضحًا ومتوازنًا، وتتميز الميكروفونات المدمجة فيه بالحساسية العالية لضمان سماع صوتك من جميع أنحاء الغرفة حتى مع تشغيل مكبر صوت آخر. ويتضمن Echo Dot (الجيل الخامس) أيضًا مستشعرًا لدرجة الحرارة وموسعًا لشبكة Eero ويعرض الوقت مثل الساعة.

يمكنك التحكم في مكبر الصوت بسهولة عبر المساعد الصوتي أليكسا باستخدام الأوامر الصوتية، ودون الحاجة إلى تغيير مكانك، ويمكنك أن تطلب منه تشغيل الموسيقا أو أي مقاطع صوتية تريدها، وأن تسأله بعض الأسئلة وغير ذلك الكثير من الاستخدامات.

يُباع مكبر الصوت الذكي Amazon Echo Dot (الجيل الخامس) بسعر قدره 300 ريال سعودي.

2- كاميرا المراقبة المنزلية الذكية Google Nest Cam:

تُعدّ Google Nest Cam من أفضل كاميرات المراقبة المنزلية الذكية التي يمكنك استخدامها لمراقبة المنزل من الداخل والخارج. ولأن هذه الكاميرا تتضمن بطارية ولا تحتاج إلى أي أسلاك لتركيبها، فيمكنك وضعها بسهولة في أي مكان تريده في منزلك.

تُسجل هذه الكاميرا بدقة قدرها 1080 بكسلًا وتدعم مجال رؤية واسعًا يبلغ 130 درجة، ومن خلال الاشتراك في خدمة Nest Aware، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 60 يومًا من سجل الأحداث المصورة بالكاميرا، ومزية تسجيل الفيديو طوال الوقت وفي جميع أيام الأسبوع.

تتكامل كاميرا Google Nest Cam بسلاسة مع مساعد جوجل الذكي، وشاشات جوجل Nest Hub الذكية، ولكن يمكنك أيضًا بث الفيديو على أجهزة Echo مثل: Echo Show 8.

تُباع كاميرا Google Nest Cam بسعر قدره 646 ريالًا سعوديًا.

3- القفل الذكي August Wi-Fi Smart Lock:

يمتاز القفل الذكي August Wi-Fi Smart Lock بأنه سهل التركيب والإعداد، وهو صغير الحجم وخفيف الوزن، ويأتي بتصميم جميل ويتوفّر بلونين، هما: الفضي والأسود غير اللامع.

يتصل هذا القفل بشبكة الواي فاي المنزلية مباشرة دون الحاجة إلى وجود أجهزة إضافية، ويمكنك التحكم فيه من بُعد باستخدام التطبيق الخاص به، ويدعم هذا القفل الذكي المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa و(مساعد جوجل) Google Assistant والمساعد الصوتي (سيري) Siri من آبل لتتمكن من التحكم فيه عبر الأوامر الصوتية.

يحتوي هذا القفل أيضًا على بعض المزايا المتقدمة، مثل: مزية المفاتيح الافتراضية (virtual keys) التي تعمل وفقًا لجدول زمني محدد سابقًا، ومزية (القفل أو الفتح التلقائي) automatic lock/unlock التي تفتح باب المنزل تلقائيًا عند اقترابك منه، وتقفله بعد مغادرة المنزل.

يُباع قفل August Wi-Fi Smart Lock بسعر قدره 1203 ريالات سعودية.

4- المصباح الذكي Philips Hue Iris:

يُعدّ Philips Hue Iris من أحدث المصابيح الذكية التي أنتجتها Philips Hue ويمتاز بتصميم كروي يجعله مثاليًا لوضعه على المكتب، ويُصدر ضوءًا قويًا يمكنه إضاءة الزوايا والغرف الصغيرة، ونظرًا إلى أن هذا المصباح من إنتاج شركة Philips Hue، يمكن إقرانه بالأضواء الذكية الأخرى التي تنتجها الشركة نفسها.

يمكنك التحكم في هذا المصباح الذكي عبر تطبيق Philips Hue Bluetooth، وبعد تثبيت التطبيق في هاتفك ستتمكن من استخدامه لتشغيل المصباح، والتحكم في لونه وسطوعه من هاتفك مباشرة، كما يعمل Philips Hue Iris مع جميع مكبرات الصوت الذكية، والشاشات الذكية من أمازون وجوجل لتتمكن من التحكم فيه عبر الأوامر الصوتية دون استخدام اليدين.

يُباع مصباح Philips Hue Iris الذكي بسعر قدره 408 ريالات سعودية.

5- الشاشة الذكية Amazon Echo Show 10:

تعمل شاشة Amazon Echo Show 10 الذكية من أمازون لوحة تحكم مثالية لتسهيل التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى، وتأتي هذه الشاشة بمقاس قدره 10 بوصات، ويمكن وضعها على المكتب أو أي مكان آخر مناسب للتحكم في جميع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى.

تتميز شاشة Amazon Echo Show 10 بكاميرا بدقة قدرها 13 ميجابكسل لتتبع الحركة يمكنها متابعتك في جميع أنحاء الغرفة في أثناء العمل وإجراء مكالمات مرئية وغير ذلك. وتدعم معيار (Matter) للمنزل الذكي، و‏بروتوكول Zigbee، وتحتوي قاعدة الشاشة الذكية على مكبر صوت كبير، بالإضافة إلى أربعة ميكروفونات مدمجة.

تُعد هذه الشاشة الذكية خيارًا رائعًا لمنظومة Amazon Echo؛ إذ يمكنها التحكم في جميع أجهزتك المنزلية الذكية المتوافقة مع أليكسا. وتعمل أيضًا كاميرا مراقبة داخلية لمنزلك.

تُباع شاشة Amazon Echo Show 10 بسعر قدره 1199 ريالًا سعوديًا.