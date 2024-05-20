آبل تخفض مجددًا أسعار هواتف آيفون 15 في الصين

خفضت آبل أسعار هواتف آيفون 15 في الصين مجددًا بهدف تعزيز المبيعات في أكبر سوق للهواتف الذكية لديها، وردًا على العودة القوية لشركة هواوي بإصداراتها الجديدة.

وتستمر التخفيضات حتى نهاية شهر مايو الجاري، وهي تُعد أكبر من التخفيضات السابقة التي قدمتها آبل في فبراير الماضي.

وفي قسم منتجات آبل الرسمي في متجر Tmall التابع لمجموعة علي بابا، تقدم الشركة تخفيضات تزيد على 300 دولار أمريكي على إصدارات مختلفة من هواتف آيفون 15.

وعلى سبيل المثال، يمكن الآن شراء هاتف آيفون 15 برو ماكس بسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت مقابل 1200 دولار أمريكي، مقارنة بسعره الأساسي الذي بلغ 10 آلاف يوان، أي ما يعادل 1400 دولار أمريكي تقريبًا، كما تبيع الشركة الإصدار الأساسي من آيفون 15 بسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت بسعر يعادل 630 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان سعره يعادل 830 دولارًا أمريكيًا.

وتسعى آبل عبر تلك التخفيضات إلى بيع المخزون الحالي من هواتف آيفون 15 قبل الإطلاق التالي لهواتف آيفون 16 في سبتمبر المقبل.

وتشير التقارير إلى أن التخفيضات السابقة التي قدمتها آبل جاءت كرد فعل على الاهتمام المتزايد بهواتف هواوي ميت 60 التي أُطلقت في أغسطس الماضي، في حين تأتي تلك التخفيضات الجديدة بعد إطلاق هواوي سلسلة هواتف Pura 70 الجديدة.

ويُعتقد أن اتجاه المستهلكين داخل الصين إلى شراء هواتف هواوي وغيرها من الشركات المحلية قد أسهم في الانخفاض الأخير في مبيعات هواتف آيفون، الذي بلغ 13% خلال الربع الأخير من عام 2023 الماضي، واستمر خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبالإضافة إلى التخفيضات، تقدم آبل أيضًا حوافز إضافية للمشترين في الصين، وتشمل عروض تمويل دون فوائد وبرامج استبدال لتشجيع المستهلكين على ترقية أجهزتهم القديمة إلى إصدارات آيفون 15، وتُعد تلك الخطوات جزءًا من إستراتيجية أوسع لزيادة حصتها في السوق الصينية التنافسية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه آبل تحديات كبيرة في السوق العالمية؛ فقد أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات التضخم إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي، مما أثر سلبًا في مبيعات الهواتف الذكية، وتسعى الشركة إلى تعويض ذلك التراجع من خلال تعزيز مبيعاتها في الأسواق الرئيسية مثل الصين.