آبل تخطط لإطلاق الجيل الثاني من AirTag في 2025

تعتزم شركة آبل إطلاق الجيل الثاني من جهاز التتبع الخاص بها AirTag بحلول عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكره تقرير جديد لوكالة بلومبرغ الأمريكية.

وكانت آبل قد أطلقت الجيل الأول من الجهاز في أبريل من عام 2021، أي قبل 3 سنوات، وبحسب التقرير فإن الجيل الثاني سيكون متاحًا بحلول منتصف العام المقبل.

وأفادت الوكالة بأن شركة آبل تجري اختبارات تصنيع مع شركائها في آسيا من أجل الاستعداد لطرح المنتج في الموعد المقرر العام المقبل.

وفيما يتعلق بتفاصيل المنتج، فإن آبل ستضيف إلى الجهاز المنتظر شريحة أفضل من أجل تحسين تتبع الموقع، بالإضافة إلى الجيل الثاني من شريحة النطاق الفائق العرض UWB 2 الموجودة بالفعل في هواتف آيفون 15 والإصدارات الحديثة من ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 9 وألترا 2.

وتعمل شريحة U1 على مسافة قد تصل إلى 10 أمتار، وهي تُعد مسافة محدودة، لكن الجيل الثاني من شريحة UWB من آبل يطيل تلك المسافة إلى 60 مترًا، وقد اعتمدت آبل عليها في إنشاء ميزة جديدة تتيح للمستخدمين العثور على أصدقائهم من خلال ميزة العثور الدقيق Precision Finding.

ومع الجيل الثاني من جهاز AirTag، قد تطرح الشركة أشكالًا مختلفة منه مع ملحقات أخرى إضافية جديدة.

وكانت تقارير أخرى سابقة قد أشارت إلى تكامل الجيل الثاني من AirTag على نحو أفضل مع الأجهزة الأخرى من آبل، مثل نظارة فيجن برو، واستخدام تقنيات الواقع المعزز لتقديم تجربة سهلة في العثور على العناصر المفقودة، بالإضافة إلى مزايا أخرى للحماية من إساءة استخدام الجهاز في مطاردة الأشخاص وتعقب حركتهم.