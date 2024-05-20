آبل تؤجل تحديث Mac Studio و Mac Pro حتى عام 2025

لن تحدث آبل جهازي Mac Studio و Mac Pro بالجيل الجديد من الرقاقات المتطورة حتى منتصف عام 2025، وفقًا للصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرغ.

وفي الإصدار الحديث من رسالته الإخبارية Power On، قال جورمان إن الجدول الزمني الحالي للشركة المصنعة لهواتف آيفون لا يتضمن إطلاق نماذج جديدة من ‌Mac Studio‌ و ‌Mac Pro‌ حتى منتصف العام المقبل.

ويعني هذا أن كلا الجهازين يظلان يستخدمان رقاقات M2، على عكس جميع أجهزة ماك الأخرى باستثناء MacBook Air.

وحدثت آبل آخر مرة Mac Studio‌ و‌ Mac Pro‌ بشرائح سلسلة M2 في WWDC في عام 2023، مما يعني أن Mac Studio‌ و‌ Mac Pro‌ قد يستمران لمدة 24 شهرًا تقريبًا دون تحديث، مع أن iPad Pro يحتوي الآن شريحة M4.

وظهرت شريحة M3 من آبل أول مرة مع إصدارات Pro و Max في حدث شهر أكتوبر 2023 الذي ركز على MacBook Pro.

واستغرق الأمر أكثر من عام حتى تحصل شريحة M1 على إصدار Ultra، إذ ظهر إصدار M1 Ultra أول مرة في جهاز Mac Pro المحدث وجهاز Mac Studio الجديد آنذاك.

وتتمتع شرائح M1 و M2 من آبل في Mac Pro و Mac Studio بروابط واضحة، ولا تحتوي M3 هذه الروابط، لذلك من الممكن أن تكون الشركة قد وضعت خريطة الطريق هذه في الحسبان طوال الوقت.

كما أنها ليست المرة الأولى التي يتخطى فيها جهاز ماك جيلًا واحدًا، إذ انتقل جهاز iMac من معالج M1 إلى معالج M3.

ولا تبيع آبل هذا العدد الكبير من وحدات Mac Studio أو Mac Pro، وتظل المبيعات الرئيسية للشركة معتمدة على MacBook Air و MacBook Pro.

وتنتقل جميع أجهزة الحواسيب المحمولة من آبل، باستثناء MacBook Air، طوال عام 2024 إلى شريحة M4 التي قدمتها الشركة لجهاز iPad Pro.

ويعني ذلك أن iPad Pro هو حاليًا بطل الأداء الأحادي النواة في تشكيلة آبل، ويستمر الجهاز كذلك لمدة عام آخر تقريبًا، مقارنةً بجهازي Mac Studio و Mac Pro.

ولا يتوقع جورمان الكشف عن أي نماذج جديدة في WWDC في شهر يونيو.