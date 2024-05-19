انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024 غدًا في الرياض

تنطلق فعاليات (مؤتمر مستقبل الطيران 2024) Future Aviation Forum، في مدينة الرياض غدًا وتستمر حتى يوم 22 من مايو الجاري، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.

ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار (تعزيز مستوى الربط العالمي)، ويسلط الضوء على دور قطاع الطيران في دعم النمو الاقتصادي في السعودية، ويجمع المؤتمر نحو 5 آلاف خبير من خبراء وقادة الطيران من 100 دولة، بما يشمل: المديرين التنفيذيين لشركات طيران عالمية، وكبار المصنعين العالميين، والمديرين التنفيذيين للشركات المشغلة للمطارات وقادة الصناعة والمنظمين، وذلك من أجل إعادة تشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.

تقرير حالة قطاع الطيران في المملكة:

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك حسب الإحصاءات التي تضمنها تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة في نسخته الأولى، الذي ستطلقه الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران 2024.

ويكشف التقرير عن إسهام قطاع الطيران المدني بمبلغ قدره 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة، إذ يساهم قطاع الطيران المدني في توفير فرص عمل هائلة للمواطنين السعوديين، حيث يُوظّف مباشرة نحو 241 ألف شخص، في حين يُساهم بنحو غير مباشر في توفير فرص عمل لما يصل إلى 717 ألف شخص إضافي في قطاع السياحة.

ويتناول التقرير التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة؛ حيث تجاوزت المملكة متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نموًا في السعة المقعدية الدولية بلغت 123% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي والإقليمي 90% و95% على التوالي، فيما بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26% بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.

وتعليقًا على ذلك، قال معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “يشهد قطاع الطيران السعودي قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية، وتحولًا دائمًا داعمًا لرؤية المملكة 2030 وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يوفر فرصًا غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي”. منوهًا بالدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من القيادة في المملكة.

ويعرض مؤتمر مستقبل الطيران في نسخته الثالثة، فرصًا استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، بھدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول إلى مستھدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ھذا القطاع الحيوي والمھم.