“التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي” ينطلق غدًا في دبي بمشاركة 30 موهبة عربية وعالمية

تنطلق فعاليات (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) غدًا الاثنين، في دبي، بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

ويُشارك في التحدي 30 متنافسًا من 13 دولة عربية وعالمية، وهي: مصر ولبنان والأردن وسورية والمغرب والهند وسنغافورة وجمهورية الدومينيكان والنمسا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتنافس المشاركون الذين جرى اختيارهم من بين آلاف المشاركات التي قُدمت من نحو 100 دولة حول العالم، ضمن 3 فئات رئيسية، وهي: الفن والأدب والبرمجة.

ويشهد اليوم الأول للحدث منافسات بين المشاركين أمام لجان التحكيم المتخصصة في منطقة 2071 بأبراج الإمارات في دبي؛ حيث ستُقوّم المشاركة بناءً على معايير مثل: السرعة والجودة والابتكار ودقة المحتوى، ثم سيُختار أفضل 3 مشاركين من كل فئة للتأهل للمرحلة الختامية من التحدي التي ستقام بعد غدٍ الثلاثاء في (متحف المستقبل).

مشاركات عالمية رفيعة المستوى:

سيشهد (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) مشاركات مميزة من عدد من كبرى الشركات التقنية العالمية وهي: جوجل، ومايكروسوفت، وIBM، إضافة إلى (غرفة دبي للاقتصاد الرقمي) الشريك الإستراتيجي للحدث.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا الحدث العالمي سيسلط الضوء على مجال هندسة الأوامر البرمجية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت واحدة من أكثر المهارات المطلوبة والواعدة في المستقبل.

وقال معاليه: “يعكس تنظيم (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تشجيع توظيف التطبيقات التكنولوجية في مختلف المجالات الإبداعية والابتكارية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستقبل سوق العمل والاقتصاد الرقمي.

لجنة تحكيم خبيرة لتقييم المواهب الواعدة:

تضم لجنة تحكيم (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) نخبة من الخبراء المرموقين في مجال الذكاء الاصطناعي والفن والأدب والبرمجة من مختلف أنحاء العالم، ممّا يضمن تقييمًا عادلًا للمشاركين واختيار أفضل المتنافسين.

أعضاء لجنة التحكيم:

بينيديتاتا غيوني، من (آرت دبي).

الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي.

مازن أبو نجم، من مايكروسوفت في فئة الفن.

مصطفى الراوي، من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية.

أحلام البلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب.

راميش تشاندر، من جوجل في فئة الأدب.

أشرف خان، من شركة IBM العالمية.

عبد الرحمن المحمود، من مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات.

أحمد السيد، من جوجل في فئة البرمجة.

وتُؤكد مشاركة كل هؤلاء الخبراء من الشركات العالمية الرائدة في لجنة التحكيم التزام هذه الشركات بدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي واكتشاف المواهب الواعدة. إذ تؤكد تصريحات أعضاء لجنة التحكيم أهمية مهارات الذكاء الاصطناعي في العصر الحالي، ودورها في تعزيز الإبداع البشري، وتطوير حلول مبتكرة لمستقبل أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي)، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، يُعدّ منصة فريدة لاكتشاف المواهب الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم رواد الأعمال الشباب من مختلف أنحاء العالم.