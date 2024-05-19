أهم 8 مزايا ينبغي البحث عنها عند شراء هاتف جديد

تتطور الهواتف الذكية باستمرار، وفي كل عام تضيف الشركات المُصنعة مزايا جديدة، وتُحسّن مواصفات هواتفها لتتوافق مع متطلبات المستخدمين في الوقت الحالي.

ففي الوقت الحالي ينتشر التصوير الفوتوغرافي بنحو كبير جدًا؛ مما يدفع شركات تصنيع الهواتف إلى إصدار طرز رائدة تتضمن كاميرات متطورة يمكنها التقاط صور واضحة وعالية الجودة ومناسبة للنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المعالجات القوية ومساحة التخزين الكبيرة، والشاشة العالية السطوع والبطارية الكبيرة، وغير ذلك.

فإذا ترغب في شراء هاتف جديد في هذا العام، هناك بعض المزايا الأساسية التي ينبغي البحث عنها قبل الشراء؛ لضمان الحصول على تجربة استخدام فضلى خاصة إذا كنت تفكر في شراء طراز رائد يُباع بسعر مرتفع.

وفيما يلي سنذكر أهم 8 مزايا ينبغي البحث عنها عند شراء هاتف ذكي جديد:

1- يضم شاشة تدعم معدل تحديث مرتفع:

يجب أن تدعم شاشة الهاتف الذكي الرائد الذي يزيد سعره على 800 دولار معدل تحديث لا يقل عن 120 هرتزًا لضمان سلاسة التمرير والتنقل بين التطبيقات. ولكن إذا كنت تفكر في شراء هاتف من الفئة المتوسطة، فتحقق من أن شاشته تدعم معدل تحديث لا يقل عن 90 هرتزًا.

2- يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات:

يلتقط معظم الأشخاص الكثير من الصور ومقاطع الفيديو بهواتفهم الذكية، لذلك تحتاج إلى هاتف يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتضمن عدسة رئيسية، وأخرى فائقة الاتساع بالإضافة إلى عدسة مقرّبة؛ لضمان التقاط صور احترافية سواء كنت ترغب في التقاط صور بعيدة أو قريبة.

تلتقط معظم الطرز المتطورة صورًا واضحة وعالية الجودة عند استخدام عدساتها الرئيسية، ولكن عليك التحقق من أن العدسات الفائقة الاتساع والمقرّبة تعمل بنحو جيد مثل العدسة الرئيسية خاصة إذا كنت ترغب في شراء طراز يزيد سعره على 800 دولار.

ومع ذلك، إذا كنت تفكر في شراء هاتف من الفئة المتوسطة، فيمكنك اختيار طراز مزود بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، وقد تكون العدسة الثانية إما مقربة أو فائقة الاتساع، وسيعتمد الاختيار على نوع الصور التي تخطط لالتقاطها.

3- يضم شاشة من نوع OLED:

سواء كنت تبحث عن هاتف ذكي رائد أم من الفئة المتوسطة، يجب أن يضم شاشة من نوع OLED؛ لضمان الحصول على تجربة استخدام فضلى فيما يتعلق بوضوح الألوان ودرجة التباين.

إذ تتفوق شاشات OLED و AMOLED على شاشات LCD، فهي تتضمن وحدات ذاتية الانبعاث يمكنها التحكم في سطوعها بنحو فردي بدلًا من استخدام ضوء خلفي LED.

وفي هذه الشاشات تحصل على اللون الأسود المثالي ونسبة تباين أفضل من شاشات LCD، ويمكن لهذه الشاشات عرض مجموعة أوسع من الألوان بدقة كبيرة؛ مما يجعلها مثالية لبث المحتوى.

4- يعمل بمعالج متطور:

إذا كنت ترغب في شراء هاتف ذكي رائد، فابحث عن طراز يعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) إذا كنت ستختار هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، أو يعمل بمعالج A17 Pro من آبل إذا كنت تفكر في شراء هاتف آيفون، ولا يجب أن تختار معالجًا أقل قوة من هذه المعالجات إذا كان الهاتف يزيد سعره على 1000 دولار.

أما إذا كنت تفكر في شراء هاتف يتراوح سعره بين 500 و 1000 دولار فتحقق جيدًا من المواصفات، واختر طرازًا يعمل بمعالج صدر في العام الماضي، مثل: Snapdragon 8 Gen 2 أو A16 Bionic.

ستضمن هذه المعالجات الأداء السلس بغض النظر عن المهمة التي تود القيام بها، وستضمن القدرة على الاستمرار باستخدام الهاتف عدة سنوات، وهذا يعني أنك لن تضطر إلى ترقيته بعد مدة قصيرة.

5- يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة لا تقل عن 8 جيجابايت:

ابحث عن هاتف ذكي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة لا تقل عن 8 جيجابايت حتى تتمكن من القيام بمهام متعددة بسهولة مع وجود العديد من التطبيقات التي تعمل في الخلفية دون التعرض لمشكلات مثل: التأخير وعدم الاستجابة.

تأتي معظم هواتف أندرويد الرائدة التي أطلقت في عام 2024 مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وأبرزها: Galaxy S24 Ultra. ومع ذلك، غالبًا ما تحتوي الهواتف التي تُباع بسعر يتراوح بين 500 و 800 دولار على سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مثل: Google Pixel 8.

6- يتمتع بالعمر الطويل للبطارية:

بغض النظر عن نوع الهاتف الذي تشتريه، يجب أن تكون بطاريته كبيرة وقادرة على الاستمرار بالعمل يومًا كاملًا عند الاستخدام العادي.

تميل هواتف أندرويد التي تحتوي على بطاريات تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة أو أعلى إلى الاستمرار بالعمل مدة يوم كامل. وأما هواتف آيفون، فإن طرز Pro Max و Plus تدوم مدة أطول بنحو ملحوظ من الطرز الأساسية.

7- يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت:

تلتقط الهواتف الذكية الرائدة الحديثة صورًا ومقاطع فيديو عالية الدقة تحتاج إلى مساحة تخزين داخلية كبيرة لا تقل عن 256 جيجابايت؛ لضمان عدم نفاد سعة التخزين بسرعة.

من ناحية أخرى، يزداد حجم التطبيقات بنحو كبير ومستمر، لذلك عليك التحقق من قدرتك على استخدام هاتفك لسنوات دون القلق بشأن مساحة التخزين. خلاف ذلك، سيتعين عليك دفع رسوم شهرية لخدمة التخزين السحابي مثل: iCloud أو Google One لنقل بعض البيانات إليها.

لذلك، سيكون من الأفضل اختيار سعة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت أو أكثر، ويمكنك اختيار سعة تخزين قدرها 128 جيجابايت إذا كنت لا تلتقط الكثير من الصور ولا تستخدم الكثير من التطبيقات.

8- يدعم تحديثات النظام مدة طويلة:

تدعم هواتف آيفون تحديثات النظام مدة طويلة؛ فقد دعمت طرز آيفون التي أُطلقت في عام 2018 أحدث إصدار لنظام iOS وهو iOS 17.

أما هواتف أندرويد فتحصل عادةً على تحديثات لنظام التشغيل مدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. ومع ذلك، تَعِد كل من جوجل و سامسونج بسبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل لهواتفها الحديثة، وهي: سلسلة Pixel 8 وسلسلة Galaxy S24. لذلك، إذا كنت تخطط لشراء هاتف أندرويد من أي شركة أخرى، فتحقق من مدة دعم تحديثات النظام.