أسبوع التمويل يتيح فرصًا استثمارية مميزة لرواد الأعمال في السعودية

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، العديد من الاتفاقيات التمويلية الهامة خلال فعاليات (أسبوع التمويل)، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 23 من مايو الجاري. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم مبادرات وحلول تمويلية مبتكرة لدعم نمو مشاريعهم وتوسع أعمالهم.

اتفاقيات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال:

جاءت أولى تلك الاتفاقيات التي أبرمتها (منشآت) اليوم مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية؛ التي نصّت على تطوير بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها في مجال التوعية والثقافة المالية، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الحملات التوعوية والتسويقية المقدمة.

كما تضمنت الاتفاقية الموقعة بين (منشآت) وشركة جنى للاستثمار؛ تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار وإيجاد الحلول النوعية والمناسبة لها، بالإضافة إلى دعمهم وتمكينهم في مجال التوعية بفرص التمويل الاستثماري، لتعزيز نموّ مشاريعهم.

اتفاقيات لتوسيع فرص التمويل:

وقعّت منشآت أيضًا اليوم اتفاقية مع شركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية (أريب)، وذلك بهدف تقديم خدمات الوساطة التمويلية وإبراز البرامج والحلول المتاحة للقطاع.

وحرصت الهيئة اليوم من خلال اتفاقية التعاون بينها وبين شركة التفاعل الذكي للوساطة الرقمية على توفير الفرص التمويلية التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف روّاد الأعمال، وذلك من خلال الانضمام لمنصة (مزايا)، إحدى الخدمات المقدمة من (منشآت) للحصول على عروض حصرية على المنتجات والخدمات، بما يشمل: المنتجات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير محتوى توعوي حول الخيارات والأدوات التمويلية المتاحة لرواد الأعمال.

ويناقش (أسبوع التمويل)، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أبرز المبادرات والبرامج التمويلية التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزز نمو مشاريعهم وتوسعها، كما يستضيف في مجالس دعم المنشآت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، الذين سيناقشون أبرز التحديات التي تواجه المنشآت في الحصول على التمويل المناسب وأبرز المنتجات التمويلية الحديثة في القطاع.

وتستمر فعاليات (أسبوع التمويل) بإقامة العديد من البرامج التوعوية والتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب، لذلك تدعو منشآت الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التمويل، إلى التسجيل عبر هذا الرابط، لمعرفة اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات، وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.