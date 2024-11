أبرز مزايا المحافظ الإلكترونية والأسباب التي تدفعك إلى استخدامها

تحتوي معظم الهواتف الذكية على محافظ إلكترونية، مثل: Google Wallet و Apple Wallet تسمح لك بإضافة البطاقات البنكية وبطاقات التأمين وغيرها في مكان واحد. ومع أن هذه المحافظ تسمح لك بالوصول إلى جميع بطاقاتك في مكان واحد وتسهل إجراء المعاملات المالية، ما يزال بعض الناس يفضلون استخدام محفظة مادية.

فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالًا بعنوان “The Youths Have Spoken: Wallets Are Uncool. Go Digital“ يوضح كيفية تخلي الأجيال الشابة عن المحافظ المادية واختيار المحافظ الإلكترونية. وفي دراسة مذكورة في المقال سُئل 2501 شخص أمريكي عن المدفوعات الرقمية وأوضحت النتائج أن ما نسبته 79% من الأشخاص الذين يستخدمون المحافظ الرقمية هم من الشباب، مقارنةً بنسبة قدرها 26% فقط من الأشخاص الذين يستخدمون المحافظ المادية ومعظمهم من كبار السن.

تُظهر الدراسة أن المحافظ الإلكترونية أو الرقمية بدأت بالانتشار بنحو واسع بين الشباب، ويعود السبب في ذلك إلى المزايا المتعددة التي توفرها هذه المحافظ، فهي مريحة وسهلة الاستخدام وآمنة، كما تساعد في تتبع النفقات وإدارة الأموال بسهولة. لذا، إذا لم تكن قد جربت استخدام محفظة رقمية بعد، فقد تدفعك الأسباب التالية إلى البدء باستخدامها:

1- سهولة الاستخدام:

توفر المحفظة الإلكترونية مستوى عاليًا من الراحة والسهولة في الاستخدام مقارنةً بالمحفظة المادية؛ إذ يمكن للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بضغطة زر، سواء كان ذلك لدفع الفواتير، أو تحويل الأموال، أو التسوق عبر الإنترنت. ولن تضطر إلى حمل النقود الورقية أو البطاقات البلاستيكية؛ مما يقلل احتمالية فقدانها أو نسيانها.

2- الأمان والحماية:

توفر المحافظ الإلكترونية مستوى أمان أعلى من المحافظ المادية، فإذا أخذ شخص ما بطاقتك الائتمانية دون إذنك أو تعرضت للسرقة، فلا شيء يمنعه من استخدامها، حتى تتصل بالبنك لإيقاف استخدام البطاقة، وهذا بعد أن تدرك أنها مفقودة.

وأما في حال كنت تستخدم محفظة رقمية وسُرق هاتفك فإن السارق سيحتاج إلى إدخال كلمة مرور أو إجراء مصادقة لمعرّف الوجه لاستخدام المحفظة، على سبيل المثال: قبل إجراء أي عملية دفع في هاتف آيفون، يجب أن تنقر نقرًا مزدوجًا فوق زر القفل ومصادقة معرّف الوجه أو إدخال رمز المرور الخاص بالهاتف، وهذا الأمر لا يمكن للسارق القيام به.

3- التنظيم والإدارة الفعالة للأموال:

تساعد المحافظ الإلكترونية المستخدمين في إدارة أموالهم بنحو أكثر فعالية؛ إذ تتضمن معظم تطبيقات المحافظ الإلكترونية أدوات لتتبع النفقات وإعداد التقارير المالية. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على تاريخ المعاملات، وتنظيم النفقات، ووضع ميزانيات شهرية أو سنوية. وهذا يسهل عليهم مراقبة حالتهم المالية واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

4- التكامل مع الخدمات الأخرى:

تتميز المحافظ الإلكترونية بتكاملها السلس مع العديد من الخدمات الأخرى؛ إذ يمكن ربط المحفظة الإلكترونية بحسابات البنوك، وإضافة بطاقات الائتمان من بنوك متعددة، وبطاقات التأمين وإجراء التحويلات المالية بسهولة بين الحسابات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل هذه المحافظ مع خدمات الدفع عبر الإنترنت؛ مما يتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات بسرعة وسهولة في المتاجر والمواقع الإلكترونية.