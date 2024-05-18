OpenAI تحل فريق مخاطر الذكاء الاصطناعي

حلّت OpenAI فريقها الذي يركز على المخاطر الطويلة المدى للذكاء الاصطناعي بعد عام واحد فقط من إعلان الشركة الفريق، وتعيد الشركة تعيين أعضاء الفريق في عدة فرق أخرى داخل الشركة.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من إعلان إيليا سوتسكيفر وجان لايكي مغادرتهما الشركة الناشئة للذكاء الاصطناعي التي تدعمها مايكروسوفت.

وكتب لايكي أن ثقافة وعمليات السلامة في OpenAI قد تراجعت على مدى السنوات الماضية لصالح المنتجات.

وقد ركز فريق OpenAI المسمى Superalignment على الاكتشافات العلمية والتقنية لتوجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها.

وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها تخصص 20 في المئة من قدرتها الحاسوبية للمبادرة على مدى أربع سنوات.

وأعلن سوتسكيفر ولايكي مغادرتهما عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس بفارق ساعات، ونشر لايكي تفاصيل إضافية بخصوص سبب تركه الشركة الناشئة.

وقال لايكي: “اعتقدت أن OpenAI هي المكان الأفضل في العالم لإجراء هذا البحث، وكنت أختلف مع قيادة OpenAI بخصوص الأولويات الأساسية للشركة لبعض الوقت حتى وصلنا أخيرًا إلى نقطة النهاية”.

وكتب لايكي أنه يعتقد أن الشركة يجب أن تركز على الأمن والمراقبة والتأهب والسلامة والتأثير المجتمعي.

ووفقًا للايكي، فإنه من الصعب جدًا حل هذه المشكلات بطريقة صحيحة، وإنه يشعر بالقلق من أن الشركة لا تسير على الطريق الصحيح.

وأوضح لايكي أن فريقه كان يكافح على مدى الأشهر القليلة الماضية من أجل موارد الحوسبة وكان إنجاز هذا البحث المهم يزداد صعوبة.

وتأتي عمليات المغادرة الرفيعة المستوى بعد أشهر من تعرض OpenAI لأزمة قيادة تتعلق بالرئيس التنفيذي سام ألتمان.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أقال مجلس إدارة OpenAI ألتمان، قائلًا في بيان له إن ألتمان لم يكن صريحًا باستمرار عند تواصله مع مجلس الإدارة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن سوتسكيفر ركز على ضمان أن الذكاء الاصطناعي لن يؤذي البشر، في حين كان آخرون، ويشمل ذلك ألتمان، حريصين على تقديم التكنولوجيا الجديدة.

وفي غضون أسبوع، عاد ألتمان إلى الشركة، وخرج أعضاء مجلس الإدارة – هيلين تونر وتاشا ماكولي وإيليا سوتسكيفر – الذين صوتوا لإقالة ألتمان.

وظل سوتسكيفر ضمن طاقم العمل في ذلك الوقت مع أنه لم يعد بصفته عضوًا في مجلس الإدارة.

وتأتي أخبار رحيل سوتسكيفر ولايكي، وحل فريق Superalignment، بعد أيام من إطلاق OpenAI نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي، إلى جانب واجهة مستخدم محدثة، في محاولة لتوسيع استخدام روبوت الدردشة.