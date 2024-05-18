OpenAI تحسن قدرة ChatGPT على تحليل البيانات

أوضحت OpenAI أنك لن تضطر بعد الآن إلى تنزيل الملفات الموجودة لديك عبر Google Drive أو OneDrive إذا كنت تريد استخدام ChatGPT لتحليل بياناتك.

ووفقًا للشركة، يمكنك الآن إضافة هذه الملفات مباشرة إلى روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرح OpenAI هذه الميزة لمستخدمي ChatGPT الذين يدفعون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعمل هذه الميزة على تقليل الإزعاج الناتج عن الاضطرار إلى تنزيل ملف أولًا ومن ثم تحميله مرة أخرى إلى روبوت الدردشة.

وبمجرد حصولهم على إمكانية الوصول إلى الميزة، يحتاج مستخدمو ChatGPT Plus و ChatGPT Enterprise و ChatGPT Teams إلى منح روبوت الدردشة حق الوصول إلى حساب Google Drive أو OneDrive.

وتقول OpenAI إن التكامل يعني أن ChatGPT يمكنه قراءة ملفات وورد وإكسل وبوير بوينت وما يعادلها من جوجل بسرعة كبرى.

ولا تتوفر حتى الآن مزايا تحليل البيانات المحسنة إلا من خلال GPT-4o، وهو الإصدار الأسرع والمحسن من GPT-4 الذي يشغل الإصدار المدفوع من روبوت الدردشة.

وحسنت OpenAI أيضًا قدرة ChatGPT على فهم مجموعات البيانات من التعليمات المكتوبة باللغة الطبيعية.

ويمكن للمستخدمين أن يطالبوا روبوت الدردشة بتشغيل التعليمات البرمجية للغة بايثون من أجل التحليلات، وإدماج مجموعات البيانات، وإنشاء مخططات من المعلومات الموجودة في الملفات.

وكان ChatGPT قادرًا على إنشاء مخططات عند الطلب، مع أن روبوت الدردشة يتيح الآن للأشخاص التفاعل مع الجداول والرسوم البيانية التي ينشئها، وتوسيع عرض الجدول، وتخصيص تصور البيانات عن طريق تغيير الألوان أو طرح أسئلة إضافية بخصوص الخلايا.

ويدعم ChatGPT حاليًا المخططات الشريطية والخطية والدائرية والمبعثرة للمرئيات التفاعلية وإنشاء إصدارات ثابتة لأنواع المخططات التي لا يدعمها بعد.

وتكرر OpenAI أنها لن تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي من البيانات التي يحملها مستخدمو ChatGPT Plus و ChatGPT Enterprise و ChatGPT Teams، ويمكن لمشتركي ChatGPT Plus إلغاء الاشتراك في التدريب.