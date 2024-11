يوتيوب تي في تطرح ميزة Multiview لأجهزة أندرويد

أكدت جوجل حصول منصة يوتيوب تي في YouTube TV الآن على دعم لميزة العرض المتعدد Multiview عبر الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

وأصبح بإمكان مشتركي المنصة الآن مشاهدة العديد من البرامج في وقت واحد عبر الأجهزة الصغيرة الحجم، وليس عبر شاشات التلفاز الكبيرة فقط.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاهدة ما يصل إلى 4 قنوات في وقت واحد، مع أنها تركز بطريقة مباشرة على الرياضة.

ويأتي إطلاق أندرويد بعد شهرين من طرح يوتيوب تي في لهذه الميزة عبر أجهزة آيفون وآيباد.

وأطلقت يوتيوب تي في ميزة العرض المتعدد Multiview أول مرة في شهر مارس 2023، وهي تستهدف المشاهدين الرياضيين الذين يرغبون في متابعة أكثر من مباراة مباشرةً في وقت واحد دون الحاجة إلى تغيير القنوات باستمرار.

وفي حال كنت تريد تشغيل ميزة العرض المتعدد Multiview عبر هاتفك أو جهازك اللوحي العامل بنظام التشغيل أندرويد، فإنك بحاجة إلى التحديث إلى الإصدار الأحدث من تطبيق يوتيوب تي في.

وبعد الحصول على الإصدار الأحدث من التطبيق، فإن خيار ميزة العرض المتعدد Multiview يظهر في صف Top Picks for You أو Watch in multiview.

وأضافت ميزة العرض المتعدد Multiview تخصيصًا إضافيًا لما يمكن عرضه من القنوات التي ترغب في عرضها معًا عبر الشاشة.

وأصبح تطبيق منصة يوتيوب تي في أكثر مرونة وقابلية للتخصيص إلى حد ما فيما يتعلق بميزة العرض المتعدد Multiview، مع أنه لا يزال يتعذر عليك تحديد أي أربع قنوات لمشاهدتها معًا.

وقالت جوجل إنها تعمل على تحسين المرونة وتقديم خيارات إضافية في المستقبل.

يشار إلى أن يوتيوب تي في ليست خدمة البث الوحيدة التي أطلقت ميزة العرض المتعدد Multiview في العام الماضي، إذ قدمت آبل تي في Apple TV ميزة العرض المتعدد Multiview لعشاق الرياضة في شهر مايو 2023.

كما أعلنت Peacock سابقًا أنها تتيح للمشاهدين مشاهدة بث مباشر متعدد في وقت واحد لفعاليات أولمبياد باريس 2024.