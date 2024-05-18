أطلقت شركة آبل طرز iPad الجديدة مع بعض التغييرات الكبيرة؛ إذ يأتي iPad Pro 2024 مع شاشة جديدة وتصميم محدّث ويعمل بمعالج M4 الأحدث من آبل. وأما جهاز iPad Air 2024 فقد حصل على تحديثات في عدّة جوانب، وأبرزها: المعالج، كما أصبح يتوفر بمقاسين، هما: 11 بوصة، و13 بوصة.

ومع إطلاق جهاز iPad Air بمقاس قدره 13 بوصة، أصبح هناك خياران للأشخاص الذين يرغبون في شراء جهاز آيباد جديد كبير الحجم، هما: جهاز iPad Air 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة، وجهاز iPad Pro 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة.

ومع أن كلا الجهازين يحتويان على شاشات لهما المقاس نفسه، فإنهما مختلفان كثيرًا في المواصفات الرئيسية وكل جهاز يناسب فئة مختلفة من المستخدمين.

ولمساعدتك في اختيار الجهاز المناسب لك من أجهزة آيباد الجديدة التي تأتي بمقاس قدره 13 بوصة، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي iPad Pro 2024 و iPad Air 2024 الجديدين:

التصميم:

يأتي جهاز iPad Air 2024 الجديد بتصميم أنيق يشبه تصميم جهاز iPad Pro السابق، فهو يأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج ويضم حافات مسطحة، وأما جهاز iPad Pro 2024 فقد حصل على تصميم مُحدّث يمتاز بالوزن الخفيف وهو رقيق وأنحف قليلًا من الطراز السابق.

تبلغ أبعاد جهاز iPad Air الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة 280.6 × 214.9 × 6.1 مم، وأما جهاز iPad Pro 2024 فهو أكبر قليلًا لكنه أرق؛ إذ تبلغ أبعاده 281.6 × 215.5 × 5.1 مم، كما يمتاز هذا الجهاز بأنه أخف وزنًا بنحو ملحوظ من جهاز iPad Air 2024؛ إذ يبلغ وزنه 579 جرامًا، وأما جهاز iPad Air فيبلغ وزنه 617 جرامًا.

الشاشة:

كلا الجهازين يحتويان على شاشات بمقاس قدره 13 بوصة، وتأتي شاشة جهاز iPad Air من نوع (Liquid Retina IPS LCD)، وتبلغ دقتها 2048 × 2732 بكسلًا، وتمتاز بكثافة قدرها 264 بكسلًا في البوصة، وتدعم تقنية True Tone و Wide Color (P3).

أما جهاز iPad Pro 204 فيمتاز بأنه أول جهاز لوحي من آبل يضم شاشة OLED؛ إذ يضم هذا الجهاز شاشة من نوع Ultra Retina XDR تدعم تقنية Tandem OLED التي تستخدم طبقتين OLED بدلًا من واحدة لتحقيق مستويات عالية من السطوع؛ إذ تبلغ ذروة سطوع شاشة هذا الجهاز 1600 شمعة في المتر المربع، وأما سطوع شاشة آيباد آير فتصل إلى 600 شمعة في المتر المربع.

تبلغ دقة شاشة هذا الجهاز 2752 × 2064 بكسلًا، وتمتاز بكثافة قدرها 264 بكسلًا في البوصة، وتتمتع شاشة iPad Pro أيضًا بمستويات تباين أعلى بكثير من شاشة iPad Air، وبالإضافة إلى دعم تقنية True Tone و Wide Color (P3)، تدعم شاشة iPad Pro أيضًا تقنية ProMotion لتغيير معدل التحديث تلقائيًا من 10 هرتز إلى 120 هرتزًا بحسب المحتوى المعروض.

بنحو عام، تمنح شاشة iPad Pro المستخدمين تجربة تمرير ورسم أكثر سلاسة مقارنة بشاشة جهاز iPad Air.

المعالج والأداء:

يعمل جهاز iPad Air 2024 بمعالج آبل M2 وهو المعالج نفسه الذي يعمل به جهاز iPad Pro 2022 السابق، وأما جهاز iPad Pro 2024 فيعمل بمعالج M4 الأحدث من آبل الذي يأتي مع تحسينات كبيرة في قوة الأداء وسرعة المعالجة.

إذ يمتاز معالج M4 بأنه قادر على تقديم أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بمعدل يبلغ مرة ونصف مقارنة بمعالج M2، ويمتاز بقدرته على معالجة الرسومات بنحو أسرع حتى 4 مرات مقارنة بمعالج M2، بالإضافة إلى السرعة الهائلة في تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بفضل المحرك العصبي الفائق السرعة القادر على تنفيذ ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية، وهو أسرع بكثير من المحرك العصبي في معالج M2 القادر على تنفيذ ما يصل إلى 15.8 تريليون عملية في الثانية.

عند استخدام جهاز iPad Pro 2024 ستتمتع بقوة عالية في الأداء وسرعة فائقة في معالجة المهام الثقيلة كتحرير مقاطع الفيديو، فقد صممت آبل هذا الجهاز بنحو أساسي للمبدعين، وركزت في تعزيز قوة الأداء لتحسين الإنتاجية وتسريع سير العمل، فإذا كنت من منشئي المحتوى أو تعمل في مجال تحرير مقاطع الفيديو، وتبحث عن جهاز آيباد لإنجاز مهام العمل، فسيكون iPad Pro 2024 الجهاز الأفضل لك.

السعر:

يُباع جهاز iPad Air 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 3299 درهمًا إماراتيًا، ويُباع جهاز iPad Pro 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 5499 درهمًا إماراتيًا.

أيهما تختار؟

إذا كنت تبحث عن أفضل جهاز لوحي للمصممين والمبدعين من حيث قوة الأداء ومواصفات الشاشة، ويتمتع بتصميم أنيق ويمتاز بالوزن الخفيف بغض النظر عن سعره فاختر جهاز iPad Pro 2024، وأما إذا كنت ستعتمد في الاختيار على السعر، ولا تحتاج إلى القوة الفائقة التي يتمتع بها طراز Pro فسيكون جهاز iPad Air 2024 هو المناسب لك.

إليك مواصفات جهازي iPad Pro و iPad Air الجديدين:

جهاز iPad Air بمقاس 13 بوصة جهاز iPad Pro بمقاس 13 بوصة المعالج معالج Apple M2. معالج Apple M4. الشاشة من نوع ( Liquid Retina IPS LCD )، بمقاس قدره 13 بوصة، وتبلغ دقتها 2048 × 2732 بكسلًا، وبكثافة قدرها 264 بكسلًا في البوصة. من نوع ( Ultra Retina XDR) مدعومة بتقنية (Tandem OLED)، بمقاس قدره 13 بوصة، وتبلغ دقتها 2752 × 2064 بكسلًا، وبكثافة قدرها 264 بكسلًا في البوصة. مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد أو 2 تيرابايت. الكاميرا الخلفية كاميرا أحادية واسعة الزاوية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/1.8. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. كاميرا أحادية واسعة الزاوية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/1.8. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.4. كاميرا أحادية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.4. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الرمادي، والأبيض، والبنفسجي والأزرق. الفضي والأسود الفلكي. الوزن 617 جرامًا. 579 جرامًا. الأبعاد 280.6 × 214.9 × 6.1 مم 281.6 × 215.5 × 5.1 مم السعر يبدأ من 3299 درهمًا إماراتيًا . يبدأ من 5499 درهمًا إماراتيًا.