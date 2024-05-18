شاومي تكشف عن هاتفها الذكي Redmi Note 13R

كشفت شاومي عن هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة Redmi Note 13R، وهو جهاز لا يمكن عمليًا تمييزه عن هاتف العام الماضي Redmi Note 12R إذ إن الأجزاء الداخلية لم تتغير إلى حد كبير، في حين أن عشاق الهواتف الذكية الذين يهتمون بالتفاصيل يلاحظون أن عدسات الكاميرا وفلاش LED قد تغير تصميمهما.

ولا تواجه الشركة الصينية مشكلة في إعادة إطلاق الهاتف نفسه عدة مرات، وفي كل مرة باسم جديد.

ويحتوي الجهاز شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.79 بوصات وبدقة قدرها 2460×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 550 شمعة في المتر المربع مع ثقب يحتوي كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وزودت شاومي الهاتف بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 الثماني النوى مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 613

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة قدرها إما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويتميز الجهاز بتصميم زجاجي كريستالي، ويبلغ سمكه 8.32 ملم فقط، ويأتي أيضًا مع تصنيف IP53 لمقاومة الغبار والرذاذ.

ويحتوي Redmi Note 13R كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8 بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5030 ميلي أمبير، وتأتي مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

ويعمل Redmi Note 13R بواجهة المستخدم HyperOS المستندة إلى أندرويد 14. ويحتوي ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجانب.

ويستخدم الهاتف عملية حبر جديدة يتحكم فيها مغناطيسيًا وتوفر شكلًا مموجًا تحت ضوء الشمس، وقالت شاومي إن التأثير البصري ذكي وثلاثي الأبعاد، وهو ما يكمل الملمس الزجاجي.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 195 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، ويصل السعر إلى 305 دولارات لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.