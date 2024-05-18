جوجل تجلب مفاتيح المرور بنقرة واحدة إلى أندرويد 15

أكدت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين حصول أندرويد 15 و Wear OS 5 على عدد من التحديثات المنتظرة فيما يتعلق بمزايا مفتاح المرور بطريقة من شأنها تحسين راحة المستخدم وأمانه.

وتعد آبل رائدة في استخدام مفاتيح المرور، مع أن العديد من شركات التكنولوجيا تتبنى هذا النهج دون كلمة مرور.

وقدمت جوجل عملية تسجيل دخول مبسطة لنظام التشغيل أندرويد 15 في جلسة للمطورين بعنوان “الممارسات الفضلى لمفاتيح المرور والهوية”.

وتعمل الميزة الجديدة على إدماج اختيار الحساب وشاشات المطالبة البيومترية في واجهة واحدة.

ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين الآن تسجيل الدخول بنقرة واحدة فقط باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع أو أي طريقة لإلغاء قفل الشاشة.

وتدعم جوجل هذا التحسين تلقائيًا في الإصدارات الجديدة من Credential Manager عبر نظام التشغيل أندرويد 15 أو الإصدارات الأحدث.

ويحسن نظام أندرويد 15 أيضًا ميزة الملء التلقائي من خلال إدماج نتائج Credential Manager مباشرةً في لوحة المفاتيح Gboard.

ويبسط هذا التحديث عملية إدخال كلمات المرور ومفاتيح المرور وتسجيل الدخول باستخدام بيانات جوجل، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى حساباتهم دون الحاجة إلى طلبات تسجيل دخول عديدة.

وتعد ميزة مفتاح المرور المسماة “الاستعادة” Restore من الإضافات الملحوظة إلى أندرويد 15، وهي مصممة لتسهيل تسجيل الدخول مرة أخرى إلى التطبيقات عبر الأجهزة الجديدة.

وتسمح هذه الميزة للتطبيق بحفظ مفتاح الاستعادة في Credential Manager، وهو المفتاح الذي يخزن محليًا عبر الجهاز.

وفي حال تمكين النسخ الاحتياطي السحابي، فإنه من الممكن نقل مفتاح الاستعادة تلقائيًا إلى جهاز جديد، مما يلغي حاجة المستخدمين إلى تسجيل الدخول إلى كل تطبيق على حدة.

وتأتي مفاتيح المرور أيضًا إلى نظام التشغيل Wear OS 5، ويمكن للمستخدم المصادقة باستخدام مفاتيح المرور وكلمات المرور لتسجيل الدخول باستخدام جوجل مباشرةً من معصمه.

وتدعم هذه الميزة مديري كلمات المرور التابعين لجهات خارجية. ويساعد هذا التحديث نظام التشغيل Wear OS 5 على التنافس مع Apple Watch الذي يوفر إمكانات مصادقة مماثلة.

ومن خلال تبسيط عمليات تسجيل الدخول، وإدماج مفاتيح المرور في الملء التلقائي، وتقديم مزايا جديدة، مثل استعادة مفتاح المرور، تسهّل جوجل على المستخدمين إدارة هوياتهم الرقمية.