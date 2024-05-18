السعودية تحقق إنجازًا جديدًا بحصد 27 جائزة عالمية في “آيسف 2024”

حصد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2024) الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو الجاري، ليُثبت مجددًا تميز المملكة العربية السعودية في مجالات العلوم والابتكار.

وقد تمكّن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة من لفت أنظار العالم مجددًا، بحصده 18 جائزة كبرى، و9 جوائز خاصة خلال التنافس مع أكثر من 1700 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك خلال المدة الممتدة من 10 مايو إلى 17 مايو الجاري.

وشارك في معرض (آيسف) هذا العام 35 طالبًا وطالبة من مختلف مدن ومناطق السعودية، وتمكنوا من تقديم أداء مميز ومشاريع علمية مكّنتهم من تسجيل تفوق لافت في أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

السعودية من أكثر 5 دول عالميًا في عدد المقاعد في (آيسف 2024) :

احتلت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة في معرض (آيسف 2024) هذا العام، حيث كانت ضمن أعلى 5 دول عالميًا في عدد المقاعد المشاركة، وذلك بواقع 35 مقعدًا، وبرزت المملكة بصفتها أعلى دولة عربية في هذا الإنجاز.

وتُعدّ هذه المشاركة الثامنة عشرة للمملكة على التوالي في معرض آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة (موهبة) بالشراكة مع وزارة التعليم.

الجوائز الكبرى في آيسف 2024:

أوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) أن المملكة نالت من الجوائز الكبرى، جائزتين في المركز الثاني، و6 جوائز في المركز الثالث، و10 جوائز في المركز الرابع.

وأكدت الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، أن هذا الإنجاز يعكس دعم القيادة الرشيدة للمواهب والعلم والابتكار، كما يُثبت نجاح التعاون المثمر والشراكة الإستراتيجية بين (موهبة) ووزارة التعليم، والممكنات التي وفرتها المنظومة الوطنية لتنمية قدرات طلبة المملكة الاستثنائية وضمان حضورهم القوي في المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن تحقيق 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2024) يُعدّ تتويجًا للجهود المشتركة، ويؤكد الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال تعزيز القدرات البشرية والابتكار.

وقد حقق المركز الثاني في فئة الجوائز الكبرى كل من الطالب حمد الحسيني في مجال الطاقة، والطالبة عبير اليوسف في مجال الكيمياء.

كما حقق المركز الثالث كل من: إلياس خان في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالب سليمان المسند والطالبة لطيفة الغنام في مجال الطاقة، والطالب تركي الدلامي في مجال الهندسة البيئية، والطالبة تهاني أحمد في مجال علوم المواد، والطالبة ليلى زواوي في مجال العلوم الطبية الانتقالية.

فيما حقق المركز الرابع كل من: الطالب ناصر الصويان في مجال الهندسة الطبية الحيوية، والطالبة لانا المزروعي في مجال علم الأحياء الخلوية والجزئية، والطالبتان يارا القاضي ويارا البكري في مجال علوم الأرض والبيئة، والطالبة شهد المطلق في مجال الطاقة، والطالبة أسماء القصير في مجال الهندسة البيئية، وفي علم المواد فازت الطالبتان أريج القرني و لانا الفهيد، وفي علوم النبات فازت الطالبتان ليان المالكي وتمارا راضي.

الجوائز الخاصة:

شاركت السعودية، ممثلة في مؤسسة موهبة في معرض (آيسف 2024) كراعٍ رئيسي، وقدمت جوائز خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجالات STEM، تضمنت منحًا دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكذلك منحًا للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي.

وبهذه الإنجازات الرائعة، رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض آيسف إلى 160 جائزة منها 110 جوائز كبرى، و50 جائزة خاصة، منذ بدء مشاركاتها في المعرض عام 2007.

ويُظهر هذا النجاح المتواصل التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال تعزيز القدرات البشرية والابتكار.