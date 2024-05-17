OpenAI تتعاون مع ريديت لتدريب الذكاء الاصطناعي

توصلت OpenAI إلى اتفاق مع ريديت Reddit لاستخدام بيانات موقع الأخبار الاجتماعية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إن التعاون مع ريديت يوفر لها إمكانية الوصول إلى محتوى منظم وفريد من نوعه في الوقت الفعلي من ريديت، مما يسمح لأدواتها ونماذجها بفهم هذا المحتوى وعرضه بطريقة فضلى.

ومن المفترض إدماج محتوى ريديت في روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، وتعمل الشركتان معًا لتقديم مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل من مستخدمي ريديت والمشرفين.

وتصبح OpenAI أيضًا شريكًا إعلانيًا لمنصة ريديت. وقالت OpenAI: “تعتمد ريديت على منصة OpenAI لنماذج الذكاء الاصطناعي لإضفاء الحيوية على رؤيتها. يسمح استخدام النماذج اللغوية الكبيرة وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لمنصة ريديت بتحسين تجربة المستخدم للجميع”.

ووقعت OpenAI صفقات ترخيص عديدة مماثلة مع موفري المحتوى. ويمتلك سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، حصة قدرها 8.7 في المئة في رديت، وكان ذات يوم عضوًا في مجلس إدارة الشركة.

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إن ألتمان لا يزال أحد المساهمين في ريديت، مع أن الشراكة كانت بقيادة مدير العمليات في الشركة براد لايتكاب، ووافق عليها مجلس إدارة الشركة المستقل.

وجعلت ريديت من اتفاقيات ترخيص البيانات جزءًا أساسيًا من إستراتيجية النمو بعد أن أصبحت شركة عامة.

وكشفت ريديت في نشرة الاكتتاب العام أن لديها اتفاقيات تعاقدية لترخيص بياناتها للعملاء، ويشمل ذلك جوجل، بقيمة إجمالية تزيد على 200 مليون دولار.

وفي تقرير أرباحها الأول بصفتها شركة عامة، أعلنت ريديت زيادة قدرها 450 في المئة سنويًا في الإيرادات غير الإعلانية، وهو ما يعزى في الأساس إلى تلك الاتفاقيات.

وتحتوي ريديت أكثر من مليار مشاركة وأكثر من 16 مليار تعليق، وتنمو الأرقام كل يوم بفضل مئات الملايين من المستخدمين النشطين.

وتعد ريديت بمنزلة منجم ذهب لشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتعلم نماذجها من المحتوى، مثل النص والصور، لتوليد محتوى جديد ومماثل.