Meizu 21 Note يأتي مع مزايا الذكاء الاصطناعي

أكدت ميزو Meizu في وقت سابق من هذا العام خروجها من سوق الهواتف الذكية والاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي، مع أن ذلك لم يمنعها من إطلاق مجموعة هواتف جديدة وآخرها Meizu 21 Note.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة من نوع 8T LTPO OLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 5000 شمعة في المتر المربع.

وتحصل على كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة.

ويحتوي الجزء الخلفي كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر بقياس قدره 1/1.56 بوصة وفتحة عدسة قدرها f/1.7 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وزودت الشركة الهاتف بشريحة Snapdragon 8 Gen 2 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة قدرها 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة قدرها إما 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Flyme AIOS التي توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي بالإضافة إلى فحص المكالمات والترجمة في الوقت الفعلي وحجز المواعيد.

ويوفر الذكاء الاصطناعي من Meizu أيضًا ميزة البحث Circle To Search وملخصات المستندات ويمكنه تحويل الملاحظات الصوتية إلى نص.

ويدعم الهاتف أيضًا Flyme Link الذي يقترن بسلاسة مع سيارات من أسطول جيلي Geely، مثل بولستار Polestar و Zeekr.

ويستمد هاتف Meizu 21 Note الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 65 واط، كما أنه حاصل على تصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار.

ويأتي Meizu 21 Note بسعر قدره 360 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 390 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.