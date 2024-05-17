موتورولا تطلق هاتف Moto X50 Ultra

أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي الجديد Moto X50 Ultra في الأسواق الصينية، بعد إطلاق هاتف Edge X50 Ultra في الأسواق العالمية بمواصفات متقاربة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها 2712 × 1220 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 144 هرتزًا وعرض المحتوى بتقنية +HDR 10 مع دعم الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 2800 شمعة، وهي محمية بزجاج Gorilla Glass Victus.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 8s جين 3 مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 أو 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى تيرابايت، ونظام تشغيل أندرويد 14، ويتمتع الهاتف بتصميم متين مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 مع إطار مصنوع من الألمنيوم.

وفيما يتعلق بنظام التصوير، فإن هاتف X50 Ultra يتميز بكاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قياسها f/1.6 تدعم التثبيت البصري، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل لها مجال رؤية قدره 122 درجة وفتحة عدسة قدرها f/2.0، كما تتيح التصوير من قرب، بالإضافة إلى كاميرا مكبرة بدقة قدرها 64 ميجابكسل تدعم التقريب حتى 3 مرات. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 125 واطًا كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا، مع خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.

ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت استريو تدعم تقنية Dolby Atmos، وخاصية Dolby Head Tracking لتقديم تجربة صوتية حية معتمدة على تتبع حركة الرأس، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس والجيل الرابع والبلوتوث 5.4.

ويتوفر هاتف موتورولا Moto X50 Ultra حاليًا للحجز الأولي بسعر يبدأ من 550 دولارًا أمريكيًا.