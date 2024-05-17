مقارنة بين هاتفي Huawei Pura 70 Ultra و Galaxy S24 Ultra

يتنافس أحدث هاتف رائد من هواوي Pura 70 Ultra مع هواتف أندرويد الرائدة من سامسونج وجوجل وهونر، وأبرزها: Galaxy S24 Ultra الذي يُعدّ أفضل هاتف أندرويد متوفر في السوق حاليًا.

يشترك كلا الهاتفين في حجم الشاشة، وكلاهما يحتويان على كاميرات متطورة، ويدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي، ويأتيان بتصاميم أنيقة، ومع ذلك هناك الكثير من الفروق بينهما، وأبرزها: نظام التشغيل، ونوع المعالج وسرعة الشحن.

كلا الهاتفين من أبرز وأحدث الهواتف الرائدة التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد يمتاز بقوة الأداء، ويضم كاميرات متطورة، ويمكن للمقارنة التالية مساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

1- يضم هاتف سامسونج شاشة عالية الدقة والسطوع:

يضم هاتف هواوي Pura 70 Ultra شاشة من نوع (LTPO AMOLED) كبيرة الحجم تأتي بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2844 × 1260 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

تتفوق شاشة هاتف سامسونج على شاشة هاتف هواوي بالسطوع والدقة؛ إذ تأتي شاشة Galaxy S24 Ultra من نوع (Dynamic AMOLED 2X) ويبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا، وبدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع،

2- يحتوي Huawei Pura 70 Ultra على كاميرا أساسية متحركة:

يضم هاتف Huawei Pura 70 Ultra كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتكون من عدسة رئيسية متحركة تبرز في أثناء التصوير، وتأتي هذه العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تتغير بين f/1.6 و f/4.0، وأما الثانية فهي عدسة مقرّبة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3.5x، وأما الثالثة فهي عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 40 ميجابكسل. كما يضم Pura 70 Ultra كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

أما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فهو يضم أيضًا نظام كاميرا متطور جدًا، يمكنه التقاط صور تمتاز بالجودة العالية والوضوح ومليئة بالتفاصيل والألوان النابضة بالحياة، ويتكون هذا النظام من كاميرا خلفية رباعية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وأما العدسة الثانية فهي مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة مقرّبة أيضًا وتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وأما الرابعة فهي عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

3- يدعم هاتف هواوي Pura 70 Ultra الشحن السلكي الفائق السرعة:

يدعم هاتف Huawei Pura 70 Ultra الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، ويتفوق بذلك على هاتف سامسونج S24 Ultra الذي يدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

وفيما يتعلق بسعة البطارية، يضم هاتف هواوي بطارية تبلغ سعتها 5200 ميلّي أمبير في الساعة وهي أكبر قليلًا من سعة بطارية هاتف سامسونج التي تبلغ 5000 ميلّي أمبير في الساعة.

4- يدعم هاتف Galaxy S24 Ultra المساعد الذكي Galaxy AI:

من المزايا البارزة لسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة أنها تتضمن المساعد الذكي Galaxy AI الذي يوفر مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في هذه الهواتف، مثل: مزايا تحرير الصور، ومزية نسخ الملاحظات في تطبيق Notes، والترجمة المباشرة للمكالمات التي تتيح لك التحدث بسلاسة بلغات مختلفة.

يحتوي هاتف Huawei Pura 70 Ultra أيضًا على مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل: مزية تحرير الصور التي تزيل العناصر غير المرغوب فيها من الصور بطريقة احترافية. لكن هاتف سامسونج يحتوي على عدد أكبر من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في العديد من تطبيقات الهاتف.

5- يُباع هاتف هواوي بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج:

يُباع هاتف سامسونج بسعر قدره 5599 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، وأما هاتف هواوي Pura 70 Ultra الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت فيُباع بسعر قدره 5099 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pura 70 Ultra من هواوي و Galaxy S24 Ultra من سامسونج:

Huawei Pura 70 Ultra Galaxy S24 Ultra المعالج معالج (Kirin 9010) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 7 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5200 ميلّي أمبير في الساعة. 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض، والأسود والأخضر والبني. الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، والبرتقالي، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل HarmonyOS 4.2. أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1. الوزن 226 جرامًا. 232 جرامًا. السعر 5099 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. 5599 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.