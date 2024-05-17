مايكروسوفت تعتزم جلب شرائح Cobalt إلى Azure

تعتزم مايكروسوفت إطلاق شرائح Cobalt 100 الخاصة للعملاء بصفتها معاينة عامة في مؤتمر Build في الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي قبل Build، قارن سكوت جوثري، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع السحابة والذكاء الاصطناعي، Cobalt برقاقات Graviton من أمازون المتاحة للمطورين منذ عدة سنوات.

وقال جوثري إن رقاقات مايكروسوفت تقدم أداء أفضل بمقدار 40 في المئة مقارنةً برقاقات ARM الأخرى في السوق. وقد بدأت أدوبي و Snowflake وغيرهما باستخدام الرقاقات الجديدة.

وأعلنت مايكروسوفت أول مرة رقاقات Cobalt في شهر نوفمبر الماضي. وتعتمد هذه الرقاقات على معمارية Arm وتتميز بمقدار 128 نواة.

وبالإضافة إلى رقاقات Cobalt، تتيح مايكروسوفت أيضًا مسرعات AMD MI300X لعملاء Azure في الأسبوع المقبل.

وتعد AMD شركة مصنعة رئيسية لوحدات معالجة الرسومات مع أنها تأخرت عن إنفيديا لمدة طويلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتطلع موفرو الخدمات السحابية إلى إيجاد بدائل لرقاقات إنفيديا المرتفعة السعر، وبدأت AMD باكتساب سمعة في هذا المجال من خلال تقديم دعم أفضل للبرامج، لذا أصبحت هذه الرقاقات الجديدة الآن سلعة رائجة أيضًا.

ووصفها جوثري بأنها وحدة معالجة الرسومات الفعالة من ناحية التكلفة المتوفرة حاليًا عبر Azure OpenAI.

كما تعتزم مايكروسوفت تخفيض أسعارها للوصول إلى نماذج اللغات الكبيرة وتشغيلها في Build في الأسبوع المقبل.

وتبدأ مايكروسوفت أيضًا باستخدام نظام ذكاء في الوقت الفعلي جديد يسمح بوصول البيانات في الوقت الفعلي إلى Fabric، وهو نظام تحليلات البيانات من مايكروسوفت.

ويوفر هذا النظام تكامل Kafka الأصلي بالإضافة إلى دعم AWS Kinesis وأنظمة وصول البيانات Pub/Sub في Google Cloud.

ومن المخطط أن تعلن مايكروسوفت شراكة مع Snowflake. ويدعم Fabric الآن تنسيق Iceberg من Snowflake، الذي يتيح قابلية التشغيل البيني السلس مع Snowflake ويسمح لأي بيانات موجودة في Snowflake بالظهور في Fabric والعكس صحيح.

وتخطط مايكروسوفت لإطلاق ميزة جديدة تسمح للمطورين بإدارة موارد Azure مباشرةً من Copilot، باستخدام اللغة الطبيعية.