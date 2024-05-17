جوجل تكشف عن تسهيلات استخدام جديدة في نظام أندرويد

أعلنت جوجل مجموعة جديدة من مزايا تسهيلات الاستخدام في نظام أندرويد بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بتسهيلات الاستخدام، وفقًا لما ذكرته الشركة في مدونتها الرسمية.

ومن أبرز المزايا الجديدة ترقية أداة Lookout في نظام أندرويد، التي تساعد الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر على اكتشاف المزيد من المعلومات حول المناطق المحيطة بهم، إذ أضافت جوجل إليها قدرات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية البحث عن أشياء محددة داخل البيئة المحيطة، مثل الطاولات أو الحمامات أو المقاعد، وعند توجيه الكاميرا إليها، تخبر أداة Lookout المستخدم بالإرشادات والمسافة للوصول إليها.

وحدثت جوجل أيضًا تطبيق Look to Speak، الذي يساعد المستخدمين في التواصل عبر أعينهم، بإضافة وضع خالٍ من النصوص بهدف “جعل التواصل أكثر سهولة مع الاختلافات المعرفية وتحديات القراءة والكتابة والحواجز اللغوية”، ويتيح ذلك التطبيق بالأساس للأشخاص اختيار عبارات مكتوبة وقابلة للتخصيص بحركة أعينهم، ثم قراءتها بصوت عالٍ.

وأعلنت جوجل أيضًا مشروع Gameface في نظام أندرويد، وهو يمكّن الأشخاص من التحكم في مؤشر الشاشة باستخدام حركات الرأس وإيماءات الوجه، ويمكن للمطورين البدء بالاستفادة منه من خلال GitHub، كما أعلنت الشركة إتاحة التوجيه الصوتي التفصيلي لاتجاهات المشي في خرائط جوجل ليشمل نظامي أندرويد وiOS عالميًا بكافة اللغات المدعومة.

وأعادت جوجل تصميم إشعاراتها الصوتية، التي يمكنها تنبيه الأشخاص بالضوضاء مثل أجهزة إنذار الحريق، بناءً على التعليقات التي تلقتها من المستخدمين، فقد حسّنت عملية الإعداد، وتصفح الأحداث الصوتية والقدرة على حفظ الأصوات المخصصة.

وكانت آبل أيضًا قد أعلنت هي الأخرى مجموعة جديدة من مزايا تسهيلات الاستخدام التي ستتيحها في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، ومنها إمكانية التحكم في الأجهزة عبر حركة العين، وردود الفعل الاهتزازية المصاحبة للصوتيات، والاختصارات الصوتية، ومنع دوار الحركة أثناء استخدام الأجهزة في المركبات المتحركة، وغيرها.