جوجل تضيف Gemini إلى مجموعتها التعليمية

قدمت جوجل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين عددًا كبيرًا من المنتجات الجديدة ذات الصلة بنماذج الذكاء الاصطناعي Gemini، كما حصلت مجموعة التعليم أيضًا على تعزيز الذكاء الاصطناعي.

وتطلق الشركة إضافة Gemini للمؤسسات التعليمية من خلال Workspace for Education.

وتوجد خطة أساسية تسمى Gemini Education متاحة باللغة الإنجليزية للمعلمين والطلاب الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وتتيح هذه الخطة للمستخدمين الاستفادة من Gemini في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية و Meet والدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما توجد خطة Gemini Education Premium، التي توفر كل المزايا التي توفرها خطة Gemini Education، بالإضافة إلى مزايا، مثل تدوين الملاحظات والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Meet، إلى جانب منع فقدان البيانات.

وقالت جوجل إن Gemini Education تأتي بسعر اشتراك قدره 24 دولارًا شهريًا أو 192 دولارًا سنويًا لكل مستخدم، في حين تأتي Gemini Education Premium بسعر اشتراك قدره 36 دولارًا شهريًا أو 288 دولارًا سنويًا لكل مستخدم.

ويستطيع الطلاب الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا في المعاهد التعليمية استخدام Gemini مجانًا دون أي من هذه الخطط.

وقالت الشركة إن Gemini تأتي بمزايا جديدة تركز على التعليم. ويستطيع الذكاء الاصطناعي شرح الموضوعات خطوة بخطوة، ومساعدة الطلاب في ممارسة المواد التي يتعلمونها، ويمكنه الاستفادة من البيانات من مصادر، مثل كتب OpenStax بجامعة رايس.

ويمكن للمعلمين والمدرسين استخدام Gemini لإنشاء قوالب خطة الدرس، وتمييز المحتوى ليناسب الطلاب، وتلخيص الأبحاث، وتخصيص التعليقات والمزيد.

وتعهدت الشركة بعدم استخدام بيانات المعلمين والطلاب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تبادلها مع أي شخص.

وتضيف جوجل إجراءات حماية خصوصية بيانات Gemini الإضافية في حسابات Workspace for Education دون أي رسوم إضافية.

وخلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين، أصدرت جوجل أيضًا LearnLM، وهي مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تستهدف قطاع التعليم.

وقالت الشركة إن LearnLM موجودة في منتجات، مثل يوتيوب وتطبيقات Gemini وبحث جوجل و Google Classroom.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إنها تضيف اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مقاطع الفيديو الأكاديمية عبر يوتيوب.

كما تحصل أجهزة كروم بوك على مزايا إمكانية الوصول الجديدة التي تساعد ذوي الهمم.

وفي الأشهر القليلة المقبلة، يكتسب مكبر الشاشة عبر أجهزة كروم بوك القدرة على متابعة الكلمات أثناء قراءتك للأشياء بصوت عالٍ عند استخدامه مع ميزة Select to Speak. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تكبير حجم المؤشر وإيقاف تشغيل مؤشر النص الوامض.