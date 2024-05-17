ثردز تسهل العثور على المحتوى الحديث

تقترب ثردز من أن تصبح مصدرًا مفيدًا للأخبار والتحديثات في الوقت الفعلي، إذ تطرح المنصة القدرة على البحث في المنشورات حسب حداثتها، بعد اختبار الميزة في الشهر الماضي.

وإلى جانب واجهة المستخدم الجديدة الشبيهة بخدمة TweetDeck، تطلق ميتا أيضًا علامة تبويب حديثة بتسلسل زمني لعمليات البحث في الخدمة.

وكتب آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، في أحد التحديثات: “في محاولة لتسهيل العثور على المحتوى ذي الصلة في الوقت المناسب عبر ثردز، فإننا نقدم علامة تبويب حديثة لعمليات البحث. لا تزال تخضع نتائج البحث للتقييم من ناحية الجودة، مع أنه أصبح بإمكانك الآن رؤيتها بترتيب زمني”.

وكان هذا التغيير مطلوبًا منذ مدة طويلة من المستخدمين الذين يأملون أن تصبح منصة ميتا يومًا ما مصدرًا للأخبار العاجلة والمعلومات في الوقت الفعلي.

وتعد القدرة على البحث عن المواضيع والكلمات الرئيسية والعثور على النتائج الحديثة أمرًا أساسيًا للعثور على تفاصيل وتعليقات محدثة بخصوص الأخبار العاجلة والرياضة وأي شيء آخر يحدث في الوقت الفعلي.

من ناحية أخرى، أوضحت ميتا أيضًا أنها تفضل أن لا تكون الأخبار هي ما تشتهر به ثردز.

وقال موسري إنه لا يريد تشجيع الأخبار الصعبة عبر ثردز، كما تعمل الشركة على تقليل المحتوى السياسي.

وتشتهر الخوارزمية الافتراضية لخلاصة For You بإظهار المنشورات القديمة والقصص الشخصية العشوائية والمحتويات الأخرى التي لا تأتي في الوقت المناسب.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مرشح الحداثة الجديد لمنصة ثردز في البحث ليس هو مرشح البحث نفسه عبر منصة إكس.

وكما أشار موسيري في منشوره، لا تزال ميتا تخفي عددًا غير معروف من المشاركات في نتائج البحث التي تقيم من ناحية الجودة، لذا فإن البحث عبر ثردز لن يظهر مطلقًا جميع المشاركات التي تحتوي مصطلحات البحث.

وتقلل القدرة على العثور على المنشورات الحديثة الإحباط عند البحث عن المعلومات في الوقت المناسب.

وتعمل الميزة التي طال انتظارها على تحسين وظيفة البحث في ثردز، وهي واحدة من المزايا المهمة التي كانت مفقودة عند إطلاق المنصة، مما يعني حصول المستخدمين على النتائج الحديثة بدلًا من المحتوى القديم ذي الصلة.