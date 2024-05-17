ثردز تختبر الأعمدة المثبتة على غرار TweetDeck

بدأت ثردز باختبار تجربة تشبه TweetDeck، مما يسمح لمستخدمي المنصة بإنشاء خلاصات قابلة للتخصيص ومكدسة في واجهة عمود عبر نسخة الويب، بطريقة تشابه TweetDeck قبل أن تصبح خدمة مدفوعة مع تغيير علامتها التجارية في العام الماضي.

وأعلن مارك زوكربيرج أن الشبكة الاجتماعية تختبر الأعمدة المثبتة عبر نسخة الويب، دون أن يذكر الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ما يمكنك تثبيته عبر الواجهة باستخدام هذه الأداة، مع أن لقطة الشاشة التي نشرها تشير إلى أنه يمكنك تثبيت المواضيع.

وقالت ميتا: “إذا كنت في الاختبار، فإن بإمكانك اختيار إبقاء الأمور بسيطة من خلال خلاصة واحدة، أو إضافة أعمدة منفصلة لعمليات البحث والعلامات والحسابات والمشاركات المحفوظة والإشعارات، ويمكنك اختيار تحديث أعمدة محددة تلقائيًا في الوقت الفعلي”.

وتختار ميتا مستخدمي ثردز لاختبار هذه التجربة الجديدة عبر نسخة الويب، وتظهر لقطة الشاشة أنها تتشابه جدًا مع TweetDeck.

ويمكنك اختيار إذا كان العمود يتحدث تلقائيًا بأحدث المنشورات وتثبيت الأعمدة المليئة بنتائج البحث أو المنشورات من حساب مستخدم واحد.

ومن المحتمل أن تكون هذه الواجهة الجديدة بمنزلة استجابة للشكاوى الشائعة من مستخدمي ثردز المتميزين بخصوص إجبارهم على الدخول إلى خلاصة For You المدعومة بالخوارزمية في كل مرة تزور فيها ثردز عبر الويب.

وتحتوي المنصة خلاصة في الوقت الفعلي، مع أنه يجب عليك التبديل في كل مرة تحمل فيها ثردز عبر الويب، ويحدث الشيء نفسه عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

وقد تعني هذه الخطوة أيضًا أن واجهة برمجة تطبيقات ثردز قد توفر للمطورين الخارجيين مرونة كبيرة في تقديم المحتوى من الشبكة الاجتماعية بطريقة مختلفة.

ولم تتحدث ميتا حتى الآن عن السماح للمطورين ببناء تطبيقات مستقلة للمنصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات.

وكان TweetDeck تطبيقًا شائعًا تابعًا لجهة خارجية للوصول إلى تويتر قبل أن تستحوذ عليه المنصة في عام 2011.

وقد جعلته مزايا، مثل دعم الحسابات المتعددة والخلاصات القابلة للتخصيص، أداة شائعة للمستخدمين المتميزين والصحفيين والمسوقين الذين يستخدمون تويتر يوميًا.

ويجب عليك الآن الدفع مقابل حساب X Premium إذا كنت تريد الوصول إلى X Pro الذي غيرت إكس علامته التجارية.