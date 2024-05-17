تيك توك تنافس يوتيوب عبر مقاطع فيديو مدتها ساعة

تختبر تيك توك قدرة المستخدمين على تحميل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة، حسبما أكدت الشركة.

وتتاح الميزة لمجموعة محدودة من المستخدمين في أسواق محددة، وتقول المنصة إنها ليس لديها أي خطط فورية لإتاحة الميزة على نطاق واسع.

وتعد هذه الميزة تحولًا عن التنسيق الأصلي للمنصة. وسمح التطبيق للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية عند الإطلاق، مع أن تيك توك زادت هذا الحد خلال السنوات القليلة الماضية.

وارتفعت شعبية الشركة بسبب تنسيق الفيديو القصير، مع أنها بدأت تتبنى ببطء المحتوى الطويل لتتغلب على منافستها يوتيوب.

وتقول تيك توك: “يمكن لمنشئي المحتوى نسج قصص متعددة الأجزاء معًا من خلال مطالبة المشاهدين بالانتقال إلى الجزء الثاني أو أكثر من القصة، مع أننا غالبًا ما نسمع من منشئي المحتوى الذين يريدون وقتًا إضافيًا لأشياء، مثل عروض الطبخ التوضيحية ودروس التجميل والدروس التعليمية والرسومات الكوميدية والمزيد”.

وتقول الشركة إن الغرض من زيادة الحد الزمني هو منح المبدعين الفرصة لتجربة أنواع جديدة أو موسعة من المحتوى بمرونة.

ويضع هذا الأمر تيك توك في منافسة مباشرة مع يوتيوب. ومن خلال منح منشئي المحتوى القدرة على تحميل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة عبر تيك توك، فإن الشركة تأمل جذب صناع المحتوى الذين ينشرون عادةً محتواهم عبر يوتيوب.

وقد يسمح الحد الزمني الموسع أيضًا بنشر نوع جديد من المحتوى عبر المنصة، وهو الحلقات الكاملة من البرامج المتلفزة.

وفي العام الماضي، أتاحت Peacock الحلقة الأولى من برنامج Killing It للمشاهدة مجانًا عبر تيك توك، مع أنها قسمت الحلقة إلى 5 أجزاء.

وفي حال وفرت المنصة الصينية حد تحميل مقاطع الفيديو الجديد، فلن تضطر الشبكات بعد ذلك إلى تقسيم الحلقة إلى أجزاء متعددة.

وتحمل العديد من الشبكات الحلقة الأولى من برامجها المتلفزة الجديدة عبر يوتيوب لجذب مشاهدين جدد، ومع هذا الحد الزمني الممتد، يمكنهم فعل الشيء نفسه عبر تيك توك.

وتستخدم الشبكات تيك توك للوصول إلى المشاهدين، وقد يشجعهم الحد الزمني الجديد على نشر محتوى إضافي عبر المنصة الصينية.

وتسعى الشركة إلى تحسين تجربة المشاهدة للمستخدمين الذين يشاهدون محتوى طويلًا، إذ اختبرت وضع ملء الشاشة الأفقي والصور المصغرة للفيديو.

كما أنها طرحت ميزة في العام الماضي تتيح لك تقديم مقاطع الفيديو بسرعة عن طريق الضغط باستمرار على الجانب الأيمن من الفيديو.

وكما هو الحال مع أي ميزة اختبارية، فإنه من غير المعروف إذا كانت تيك توك تخطط لإطلاق خيار تحميل فيديو مدته 60 دقيقة على نطاق واسع.