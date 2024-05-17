“بريسايت” و”إنتل” تتعاونان لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

أعلنت شركة (بريسايت) Presight، لتحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وشركة (إنتل) Intel، العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، تعاونًا إستراتيجيًا بينهما لتسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وتصميم حلول مبتكرة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.

وتجمع هذه الشراكة الإستراتيجية بين خبرات (بريسايت) المتقدمة في مجال البيانات الضخمة، وقدرات إنتل التقنية الرائدة وخبرتها الطويلة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يتيح لهما قيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتعاون الشركتان في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بنحو خاص في المدن الذكية، وذلك من خلال مبادرات بحث وتطوير مشتركة. وتهدف هذه المبادرات إلى الاستفادة من الأدوات المتاحة ومعايير القطاع لتحسين برامج الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر فاعلية وكفاءة، ومن ثم تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والمجتمع.

تمكين المطورين وتعزيز مهاراتهم:

تهدف الشراكة أيضًا إلى تمكين المطورين في المنطقة من خلال تبادل المعرفة وإقامة ورش عمل تقنية وتطوير خطط لتعزيز مهاراتهم في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسيساعد ذلك في إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي ستواجه التحديات والفرص الفريدة في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيدور التركيز بموجب المذكرة الموقعة بين الشركتين حول تعزيز أمن وخصوصية بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي السرية، التي تضم حماية البيانات الحساسة المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي خلال جميع مراحل التطوير، بدءًا من التدريب على البيانات وحتى مراحل الاستدلال.

تعاون يضمن موثوقية الأنظمة:

ستضمن تقنيات (Trust Authority) من إنتل موثوقية الأنظمة الأساسية التي تُشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يُعزز أمن البيانات وسلامتها في جميع مراحل منظومة الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الشرق الأوسط مركزًا رائدًا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ويساهم في صنع فرص جديدة وتطوير حلول ذكية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.