إكس تطرح مساعد الذكاء الاصطناعي Grok في الاتحاد الأوروبي

أعلنت منصة إكس إتاحة مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Grok AI في أوروبا بعد الانتهاء من الاتفاق مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المنصة عبر أحد الحسابات الرسمية التابعة لها: “نحن متحمسون لجلب Grok إلى أوروبا. بدأنا اليوم إتاحة الوصول إلى ميزة مساعد البحث في Grok لمشتركي إكس بريميوم”، وأضافت المنصة أنها ستواصل طرح مزايا Grok الأخرى بعد انتهاء الانتخابات الأوروبية، ومنها ميزة ملخصات الأخبار الشائعة.

ويُعتقد أن إكس ستؤجل إطلاق ميزة ملخصات الأخبار الشائعة، خوفًا من الأخبار الملفقة التي قد يسهم Grok في نشرها قبل الانتخابات المقررة.

وكانت إكس قد أعلنت قدوم Grok إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أيضًا كجزء من طرحه على نطاق أوسع، إذ تسعى إلى جذب المزيد من المشتركين في خدمة إكس بريميوم المأجورة.

وتتيح المنصة للمشتركين الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Grok دون تكاليف إضافية، لكن تشير التقارير من مؤسسة AppFigures المهتمة برصد أداء التطبيقات إلى أن إضافة الذكاء الاصطناعي لم تؤثر في عائدات المنصة من الاشتراكات حتى الآن.

وتشير التقديرات إلى أن عددًا محدودًا من مستخدمي المنصة قد اشتركوا في خدمة بريميوم المأجورة، التي تحتوي على العديد من المزايا الإضافية ومنها الوصول إلى روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Grok، ويُقال إن أقل من 0.5% فقط من المستخدمين هم من يدفعون اشتراكات بريميوم.

ويرجح بعض المختصين أن إتاحة Grok لمزيد من المستخدمين قد يسهم في زيادة شعبيته، خاصة مع اتجاه إكس إلى توسيع نطاقه ليشمل مناطق جغرافية جديدة. ومع ذلك، يواجه Grok تحديات كبيرة، أبرزها المنافسة الشرسة مع ChatGPT وجوجل وميتا.

ويؤكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي إكس وتسلا، التزام الشركتين بجعل الذكاء الاصطناعي محور تركيز رئيسي، خاصة أنه قد يمتلك خططًا مبتكرة لتعزيز قدرات Grok ومزاياه التنافسية.