إكس تضيف عناصر جديدة إلى المجتمعات

طرحت إكس إصدارًا متجددًا من المجتمعات، وهي ميزة تتيح للمستخدمين التواصل بخصوص الموضوعات محل الاهتمام ولكل منها مساحة خاصة وجدول زمني.

وصممت التحديثات للمساعدة في تحقيق القدر الأقصى من الاستخدام، وتسهيل الإدارة المبسطة لمسؤولي المجموعة.

وأعلنت الشركة عددًا من التغييرات على المجتمعات، ويشمل ذلك أدوات الاكتشاف المحسنة والتوصيات وخيارات البحث والفرز، مع تحديثات أخرى في الطريق.

وتهدف إكس إلى ربط المستخدمين بأشخاص آخرين، إذ يمكنهم النشر بخصوص موضوع معين والتعليق على مشاركات الآخرين.

وتعد المجتمعات جزءًا مهمًا في زيادة قيمة إكس من ناحية البيانات التي تقدمها.

وتتمتع منصة التواصل الاجتماعي بعلاقة مع شركة الذكاء الاصطناعي xAI، ويتمتع روبوت الدردشة Grok بإمكانية الوصول إلى بيانات إكس في الوقت الفعلي، أو ما كان يُعرف سابقًا باسم التغريدات.

وتستطيع ميزة المجتمعات النمو لتصبح مصدرًا للمعلومات قد ينافس منصة ريديت Reddit، إذ أصبحت البيانات متاحة الآن لأولئك الذين يدفعون فقط، مما يكسب المنصة الملايين.

ومع التجديد الحالي، يستطيع مستخدمو إكس الآن اكتشاف المنشورات من المجتمعات الجديدة الرائجة مباشرةً من علامة التبويب “استكشاف” داخل القسم.

وتختلف علامة التبويب هذه عن علامة التبويب “استكشاف” التي تعرض الاتجاهات الشائعة عبر إكس بالكامل، والتي يمكن الوصول إليها من شريط التنقل الرئيسي للتطبيق.

وتبدأ إكس أيضًا بعرض توصيات المستخدمين للمجتمعات عبر مخططهم الزمني، وهو ما يعد دفعة كبيرة أخرى لمساعدة الميزة على جذب اهتمام إضافي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من السهل اكتشاف المجتمعات نظرًا إلى أنه من الممكن البحث فيها حسب الموضوع.

وبعد انضمام الأشخاص إلى المجتمعات، يستطيعون فرز المنشورات حسب ما هو شائع في المجتمعات التي ينتمون إليها.

وتضيف المجتمعات لاحقًا تحليلات مجتمعية للمشرفين، ومساحات المجتمع الصوتية، وأدوات إشراف فضلى.

وفي حال استطاعت إكس إقناع مستخدمين إضافيين بالانضمام إلى المجتمعات والنشر فيها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كمية البيانات التي يمكن أن توفرها لروبوت الدردشة Grok، الأمر الذي يفيد كلًا من إكس و xAI.