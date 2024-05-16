سوني تكشف عن هاتف Xperia 10 VI

كشفت شركة سوني عن هاتفها الذكي Xperia 10 VI من الفئة المتوسطة، الذي يأتي خلفًا لهاتف Xperia 10 V الذي صدر العام الماضي.

ويتميز هاتف Xperia 1 VI بشاشة من نوع أولد بدقة قدرها +FHD وقياس قدره 6.1 إنشات، وبتردد لا يتعدى 60 هرتزًا، وهو أقل بكثير مقارنةً بالهواتف الذكية الأخرى من الفئة المتوسطة.

ويتميز هاتف Xperia 10 VI بمقاومة الماء والغبار طبقًا لمعيار IP68، ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 6 جين 1 مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، ومن المرجح أن يكون ذلك الطراز هو الطراز الوحيد المتاح للهاتف، علمًا بأنه يمكن زيادة مساحة التخزين عن طريق إدراج بطاقة microSD.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يحمل هاتف Xperia 10 VI كاميرا رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، مع كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويضم الهاتف سماعات استريو أمامية، وبطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تزعم سوني أنها تدوم لمدة قدرها يومان وتدعم الشحن بقوة قدرها 30 واطًا، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14، وتَعد شركة سوني بثلاث سنوات من الترقيات الكبرى لنظام التشغيل، مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتوفر هاتف Xperia 10 VI بثلاثة ألوان، هي الأزرق والأبيض والأسود بسعر قدره 400 يورو، وسيتوفر الهاتف في عدد من الأسواق العالمية بداية من شهر يونيو المقبل، وتتيح سوني الهاتف للحجز الأولي مع سماعات الرأس WH-CH520 كهدية مجانية لمدة محدودة.

وبالإضافة إلى ذلك الهاتف، أعلنت الشركة هاتف Xperia 1 VI المرتفع المواصفات، وهو يعد هاتف سوني الرائد لعام 2024.