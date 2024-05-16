سوني تعلن هاتفها الرائد Xperia 1 VI

أعلنت شركة سوني رسميًا هاتف Xperia 1 VI، وهو يُعد هاتفها الذكي الرائد لعام 2024. ويحمل الهاتف بطارية ذات عمر طويل ونظام تصوير متقدمًا ومواصفات أخرى مرتفعة.

وطوّرت سوني كاميرا التكبير في الهاتف مقارنةً بالإصدار السابق، إذ يبلغ البُعد البؤري في عدسة التكبير 170 ملم، مما يمنح الكاميرا قوة تكبير بصرية تبلغ 7 أضعاف تقريبًا، وبذلك يُعد هاتف ‏Xperia 1 VI أقوى هاتف في سوق الهواتف الذكية من ناحية القدرة على تكبير الصور بصريًا.

وخلافًا للتوقعات، لم يحصل هاتف Xperia 1 VI على ترقيات أخرى تخص الكاميرات، إذ يحمل الهاتف كاميرا أساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا المكبرة وكاميرا أخرى واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Xperia 1 VI بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 العالي الأداء مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت يمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة ‏microSD.

ويحمل الهاتف شاشة أولد بدقة قدرها +FHD من نوع أولد بتردد قدره 120 هرتزًا، وتحتوي الشاشة على زجاج حماية من نوع Gorilla Glass Victus 2، وتقول سوني إن الشاشة مدعومة بتقنيات من شركة BRAVIA التابعة لها، وتوفر رؤية واضحة تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويدعم هاتف Xperia 1 VI ميزة مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68، ويضم بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تزعم سوني أنها تدوم حتى يومين، وتدعم الشحن بقوة قدرها 30 واطًا، وتعد شركة سوني بثلاث سنوات من الترقيات الكبرى لنظام التشغيل، وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

ويأتي هاتف Xperia 1 VI بثلاثة ألوان، هي الأخضر والفضي والأسود، وتطرح سوني الهاتف للبيع في شهر يونيو المقبل مقابل 1400 يورو.