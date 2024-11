رئيس “سدايا”: المملكة نموذج يُحتذى به عالميًا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عبدالله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن المملكة العربية السعودية تُعدّ مثالًا دوليًا يُقتدى به في الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، ولها عدد من الجهود الوطنية في ذلك الجانب، وفي مقدمتها موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ويكون مقره مدينة الرياض ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ونوه بأنه سيُحتفى قريبًا بإطار المملكة الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في جنيف خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ويُعدّ ذلك اعترافًا جديدًا بالتزام المملكة وحرصها الدائم على تطبيق هذه الأخلاقيات على مستوى العالم.

وقد جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور الغامدي خلال افتتاح أعمال جلسة المشاورات الدولية حول الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، التي نظمتها (سدايا) بالتعاون مع الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وعدد من خبراء حوكمة الذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأعرب الدكتور الغامدي عن ترحيبه بأعضاء الهيئة الاستشارية الرفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي من أصحاب المصلحة المتعددين التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العام الماضي لمعالجة قضايا الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة بادرة تمهيدية لانعقاد النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي ستنظمها سدايا في الرياض في شهر سبتمبر المقبل.

وقال: “بينما نمضي قُدمًا في مبادراتنا الطموحة في الذكاء الاصطناعي الأخلاقي نستلهم كلمات صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أدعو هنا كافة الحالمين والمبدعين والمستثمرين وقادة الرأي للانضمام لنا هنا في المملكة لنحقق معًا هذا الطموح ونبنيَ نموذجًا رائدًا لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة”، مببنًا أنه يمكن الاستفادة من هذه الفرصة لتشكيل رؤى متوافقة، وبناء جسور التفاهم، وإرساء الأساس لإطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي يتسم بالإنصاف والفاعلية.

