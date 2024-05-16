جوجل تكشف عن ميزة “المساحة الخاصة” في أندرويد 15

كشفت جوجل عن ميزة جديدة في نظام أندرويد باسم المساحة الخاصة Private Space، وهي تتيح للمستخدمين حفظ التطبيقات التي تحتوي على معلومات حساسة فيها.

وتمنع تلك الميزة الوصول إلى التطبيقات الموجودة فيها إلا بعد إجراء مصادقة بيومترية بالتحقق من بصمة الإصبع أو تعّرف الوجه أو إدخال رمز المرور، وهي تُعد إحدى المزايا الأمنية الجديدة في نظام أندرويد 15.

وستكون أيقونات التطبيقات الموجودة في المساحة الخاصة متاحة في مجلد منفصل، وعند الضغط عليه، يُطلب من المستخدم تأكيد هويته للوصول إليها.

وتعمل المساحة الخاصة على تعزيز خصوصية مستخدمي أندرويد وحمايتهم، إذ تُخفى أيضًا إشعارات التطبيقات الموجودة فيها والملفات التابعة لها.

وأضافت جوجل ميزة المساحة الخاصة في النسخة التجريبية الثانية من نظام أندرويد 15، ويمكن إعدادها بالذهاب إلى الإعدادات، والضغط على الأمان والخصوصية، ثم اختيار المساحة الخاصة Private Space.

ويؤدي تفعيل تلك الميزة إلى “إيقاف ظهور البيانات خارج المساحة الخاصة”، ومنها مزامنة الصور والملفات ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وأحداث التقويم والبيانات الأخرى، بالإضافة إلى تاريخ تنزيل التطبيقات والتوصيات وسجل التصفح والإشارات المرجعية وكلمات المرور المحفوظة، وكذلك المحتوى المقترح المتعلق بنشاط المستخدمين في التطبيقات داخل المساحة الخاصة.

ويمكن إنشاء حساب جوجل جديد تمامًا أو استخدام حساب موجود بالفعل، إذ يكون الحساب المُستخدم مخصصًا لتلك الميزة، ويلزم تسجيل الدخول إليه لإضافة أو تثبيت تطبيقات جديدة إلى ميزة المساحة الخاصة.

ويمكن أيضًا اختيار قفل جديد للوصول إلى المساحة الخاصة أو استخدام قفل الشاشة الحالي. وفي تلك الخطوة، سيُطلب تعيين إصبع مختلف لقفل الشاشة.

وبمجرد الانتهاء من إعداد المساحة الخاصة، ستظهر كلمة “خاص” أسفل قائمة التطبيقات، وستتوفر بعض التطبيقات فيها على نحو افتراضي، منها الكاميرا ومتصفح كروم وجهات الاتصال والملفات والصور ومتجر بلاي.