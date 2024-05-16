جوجل تعلن شريحة الذكاء الاصطناعي Trillium

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين الجيل القادم من وحدات معالجة Tensor، وهي رقاقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمركز البيانات.

ومن المفترض إطلاق هذا الجيل السادس من الرقاقات، الذي يطلق عليه اسم Trillium، في وقت لاحق من هذا العام.

وتشبه وحدات معالجة Tensor الخاصة بشركة جوجل وحدات معالجة الرسومات الخاصة بشركة إنفيديا، التي برزت بصفتها العتاد الشائع لتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتأمل جوجل مع Trillium تزويد الشركات ببديل لوحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا.

وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل: “كنا روادًا في وحدات معالجة الرسومات لأكثر من عقد من الزمان”.

ويعد إعلان الجيل القادم من وحدات معالجة Tensor بمنزلة تقليد في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين، حتى مع طرح الرقاقات في وقت لاحق من العام.

وعند وصولها، تتميز الرقاقة بتعزيز الأداء بمقدار 4.7 مرات في ذروة أداء الحوسبة لكل شريحة مقارنةً بالجيل الخامس.

وحققت جوجل ذلك جزئيًا من خلال توسيع وحدات “مضاعفة مصفوفة الشريحة” ومن خلال زيادة السرعة الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت جوجل أيضًا عرض النطاق الترددي للذاكرة لرقاقات Trillium.

وتتميز رقاقات Trillium بالجيل الثالث من SparseCore، الذي تصفه جوجل بأنه مسرع مخصص لمعالجة عمليات التضمين الكبيرة جدًا الشائعة في أعباء عمل التصنيف والتوصيات المتقدمة.

وتقول الشركة إن هذا يسمح لوحدات Trillium بتدريب النماذج بسرعة وخدمتها بزمن وصول أقل.

كما وصف بيتشاي الرقاقات الجديدة بأنها الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من جوجل حتى الآن، وهو أمر مهم مع استمرار زيادة طلب رقاقات الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتشاي: “نما طلب حوسبة التعلم الآلي بمقدار مليون مرة في السنوات الست الماضية، وهو ما يقرب من عشرة أضعاف كل عام”.

ويعد هذا النمو غير مستدام دون الاستثمار في تقليل متطلبات الطاقة لهذه الرقاقات. وتعد جوجل بأن وحدات Trillium الجديدة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بمقدار 67 في المئة مقارنةً بشرائح الجيل الخامس.

وتميل وحدات معالجة Tensor من جوجل إلى أن تأتي في عدد من الإصدارات. ولم تقدم الشركة حتى الآن أي تفاصيل إضافية بخصوص الرقاقات الجديدة، أو مقدار تكلفة استخدامها في سحابة جوجل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أنها ستكون من بين أوائل مقدمي الخدمات السحابية الذين يوفرون الوصول إلى معالجات Blackwell من الجيل القادم من إنفيديا.

ويعني هذا أنه لا يزال يجب على المطورين الانتظار حتى أوائل عام 2025 للوصول إلى هذه الرقاقات.

وقال بيتشاي: “نواصل الاستثمار في البنية التحتية لدعم تقدمنا في مجال الذكاء الاصطناعي ونواصل فتح آفاق جديدة”.