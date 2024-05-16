جوجل تعزز أندرويد أوتو بتطبيقات ومزايا إضافية

تعمل جوجل على تقليل الحواجز التي تحول دون إضافة التطبيقات الجديدة إلى أندرويد أوتو والسيارات المزودة ببرامجها المدمجة، مما يسهل على مطوري تطبيقات الألعاب والبث المباشر إضافتها إلى تلك المنصات.

كما أنها تصدر إرشادات جديدة لتطوير التطبيقات لمختلف أحجام وأشكال الشاشات.

وتطلق جوجل برنامجًا جديدًا للتطبيقات الجاهزة للسيارات، مما يؤدي إلى تسريع عملية حصول المطورين على الموافقة على تطبيقاتهم لمنصات السيارة.

وتراجع جوجل استباقيًا تطبيقات الهاتف المحمول المتوافقة مع الشاشات الكبيرة الحجم الموجودة في المركبات الحديثة.

وقالت الشركة: “إذا كان التطبيق مؤهلًا، فإننا نسمح تلقائيًا بتوزيعه على السيارات المزودة بنظام Google built-in وإتاحته في أندرويد أوتو دون الحاجة إلى تطوير جديد أو إنشاء إصدار جديد. يبدأ هذا البرنامج بفئات التطبيقات المتوقفة، مثل الفيديو والألعاب والمتصفحات، مع خطط للتوسع إلى فئات التطبيقات الأخرى في المستقبل”.

وتقول جوجل إنها تطرح البرنامج الجديد في الأشهر المقبلة، ويمكن لمطوري التطبيقات الذين لديهم تطبيقات ألعاب أو بث مباشر متوافقة مع الشاشات الكبيرة طلب مراجعة مبكرة.

ونظرًا إلى تكيفها مع تصميمات السيارات الجديدة، تطلق جوجل نظامًا جديدًا متعدد المستويات لمطوري التطبيقات حتى يتمكنوا من الوصول إلى منصات الشركة. وتقول الشركة إن الهدف هو تقليل المتطلبات وتبسيط العملية للمطورين.

وتطلق جوجل أيضًا أدوات جديدة لمساعدة المطورين في حساب أحجام وأشكال الشاشات الجديدة في السيارات.

واعتمادًا على العلامة التجارية، تقدم السيارات شاشات جديدة الحجم، ويشمل ذلك شاشات عمودية وشاشات بانورامية تمتد على طول الجزء الداخلي.

وقالت جوجل إن خدمتي البث المباشر الجديدتين، Max و Peacock، قادمتان إلى السيارات المزودة بتطبيقاتها.

وتشمل هذه السيارات نماذج من شركات، مثل رينو وبولستار وفولفو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات المزودة بتطبيقات جوجل تحصل على لعبة Angry Birds.

ولا تتوفر تطبيقات بث الفيديو والألعاب إلا أثناء ركن السيارة، وذلك لتقليل عوامل تشتيت الانتباه.

وتطلق جوجل ميزة Google Cast جديدة مع ريفيان Rivian، إذ تسمح الميزة للعملاء بإرسال محتوى الفيديو من هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية مباشرةً إلى السيارة أثناء ركنها.