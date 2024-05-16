جوجل تطرح مرشح الويب الجديد لنتائج البحث

طرحت جوجل طريقة جديدة لتصفية الروابط النصية فقط في حين تعمل على تجديد نفسها لعصر الذكاء الاصطناعي، إذ تقدم لمحات عامة عن الذكاء الاصطناعي ضمن نتائج البحث.

ومن خلال مرشح الويب الجديد الذي يظهر في الجهة العلوية من صفحة النتائج، يستطيع المستخدمون تصفية الروابط النصية بالطريقة نفسها التي يمكن من خلالها تصفية الصور أو الفيديو أو الأخبار أو التسوق.

وأعلنت الشركة مرشح الويب الجديد عبر منشور ضمن منصة إكس وسط مؤتمرها السنوي للمطورين، إذ أعلنت الشركة تغييرات كبيرة مع أخبار نتائج البحث المنظمة بالذكاء الاصطناعي والنظرات العامة على الذكاء الاصطناعي في البحث، من بين أشياء أخرى.

ووفقًا لشركة جوجل، فإن مرشح الويب الجديد يظهر إما في الجهة العلوية لصفحة النتائج أو بصفته جزءًا من خيار “المزيد”، اعتمادًا على استفسارك.

ويعد الإطلاق بمنزلة اعتراف بأن الأشخاص قد يرغبون في بعض الأحيان في عرض الروابط النصية لصفحات الويب فقط التي غالبًا ما تكون ذات أهمية ثانوية اليوم إذ تجيب جوجل عن السؤال إما من خلال لوحات المعرفة المعلوماتية أو من خلال تجارب الذكاء الاصطناعي.

وقالت جوجل: “أضفنا المرشح الجديد بعد أن سمعنا من البعض أن هناك أوقاتًا يفضلون فيها رؤية الروابط إلى صفحات الويب في نتائج البحث فقط، كما هو الحال إذا كانوا يبحثون عن مستندات نصية طويلة، أو يستخدمون جهازًا به وصول محدود إلى الإنترنت، أو أولئك الذين يفضلون عرض النتائج المستندة إلى النص بطريقة منفصلة عن مزايا البحث”.

وأوضحت جوجل أن مرشح الويب الجديد يظهر افتراضيًا عبر الأجهزة المحمولة إلى جانب المرشحات الأخرى، دون مطالبة المستخدمين بالانتقال إلى قائمة “المزيد”.

وفي الوقت نفسه، تعرض جوجل المرشحات التي تبدو أكثر صلة بنتائج البحث عبر أجهزة الحواسيب.